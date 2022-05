Arsenal med festfotball, men får ikke hjelp – Leeds på trygg plass

Martin Ødegaard og Arsenal spiller festfotball, men trenger hjelp for å snappe den uhyre viktige fjerdeplassen foran snuten til byrival Tottenham. Så langt virker hjelpen å være milevis unna.

HELP, I NEED SOMEBODY! Martin Ødegaard og Arsenal trenger hjelp fra Norwich for å kapre fjerdeplassen.

Kampen om topp fire

Tottenham har et forsprang på to poeng ned til byrival Arsenal i kampen om topp fire. Dermed er Martin Ødegaard & co. avhengig av hjelp for å kvalifisere seg til neste sesongs Champions League.

Disse kampene avgjør hvem som kommer på fjerdeplass, begge med avspark 17.00:

Arsenal – Everton, 4–1. Gabriel Martinelli scoret på straffe i det 27. minutt, før Eddie Nketiah doblet få minutter senere. Donny van de Beek reduserte rett før pause, før Cedric Soares fornyet tomålsledelsen ti minutter etter hvilen. Midtstopper Gabriel fortsatte målfesten med sin 4–1-scoring. Du kan følge kampen i VG Live her

Norwich – Tottenham, 0–3. Dejan Kulusevski sendte Tottenham i ledelsen etter et kvarter, før Harry Kane la på til 2–0 etter en halvtime. Svenske Kulusevski la på med en klassescoring til 3–0 etter pause. Du kan følge kampen i VG Live her

Akkurat nå har Tottenham god kontroll på fjerdeplassen.

Arsenal må uansett vinne sin kamp for å ha en mulighet på fjerdeplassen. I tillegg er de så godt som avhengige av at Tottenham taper borte mot allerede nedrykkede Norwich, ettersom målforskjellen også er sterkt i favør «Spurs».

The Gunners hadde fjerdeplassen i sin hule hånd inntil forrige torsdag, da de tapte 0–3 for nettopp Tottenham og fulgte opp med 2–0-tap for Newcastle mandag denne uken.

NOT JUST ANYBODY: Også Leeds trenger hjelp for å fornye sin Premier League-kontrakt.

Kampen for tilværelsen

Enten Burnley eller Leeds tar følge med Norwich og Watford ned til Championship etter dagens kamper. Begge har 35 poeng før dagens runde, men Burnley har før runden 20 mål bedre målforskjell.

Dermed er Leeds avhengig av å ta mer poeng enn sin nedrykksrival for å beholde plassen. Disse kampene avgjør nedrykksstriden:

Akkurat nå er Leeds på trygg grunn, ettersom Burnley ligger under og de selv leder.

Manchester United ligger under

Manchester United, med deres nye manager Erik ten Hag på tribunen, sikrer Europa League-plass med seier over Crystal Palace borte.

Før pause sendte imidlertid Wilfried Zaha vertene i ledelsen, og ettersom Michail Antonio sendte West Ham i føringen borte mot West Ham, var United på syvendeplass til pause.

Brighton utlignet imidlertid mot West Ham like etter pause, som løftet Manchester United tilbake til sjetteplass og Europa League.

