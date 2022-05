Fikk konkurrentens golfball i hodet: – Han var rystet

Et skjevt utslag fra Cameron Smith endte rett i hodet til Aaron Wise under den andre runden i PGA Championship.

MÅTTE TA TELLING: Aaron Wise fikk, ikke overraskende, vondt i hodet etter å ha blitt truffet av Smiths ball.

Hendelsen skjedde da Smith var på hull 2. Wise var på det tidspunktet på hull 7, hans 16. hull for dagen ettersom han startet runden på hull 10.

Mens Wise var på vei for å finne sin ball etter utslaget på hullet, sendte Smith av gårde en skjev drive snaut 300 meter. Australieren ropte «fore», men Wise, som sto i roughen like ved fairwayen på hull 7, hørte ikke det.

– Jeg var overrasket over at ballen min ikke var i fairwayen og så var det neste som skjedde at det kimte litt i hodet mitt, og så lå jeg nede på fairwayen, sier Wise om hendelsen til Golf Channel.

Se slaget til Smith her:

Wise’ spillepartner, Joel Dahmen, forteller at Smiths ball spratt rundt 40 meter videre etter å ha truffet Wise.

– Alle tilskuerne hørte det. Det var et høyt smell, sier Dahmen.

– Han var definitivt rystet da han skulle slå sitt neste slag. Det er sikkert, sier Dahmen.

Smith selv var ikke klar over hendelsen før han var ferdig med runden.

– Ingen sa det til meg. Jeg er så lei meg. Dette er ærlig talt første gang jeg hører om det. Det var ingen i det hele tatt som fortalte meg til det. Jeg håper det går greit med ham, sier Smith, kjent sin karakteriske hockeysveis, til Golf Channel.

Til tross for hodesmellen, klarte Wise å gjøre par på hullet. Amerikaneren avsluttet med par og bogey på de siste to hullene på runden, og gikk dermed den andre runden i turneringen på to slag over par. Etter to dager ligger han på en delt 30. plass, ett slag over par.

– Det er åpenbart mye adrenalin i kroppen når noe slikt skjer. Jeg prøvde bare å roe meg selv ned, og komme tilbake til en noenlunde normal følelse på de siste hullene.

På Instagram Story la Wise etter runden ut et bilde av skyggeluen sin, hvor han har pekt ut hvor ballen til Smith satte litt farge på skyggeluen.

– Jeg føler meg ok. Forhåpentligvis er jeg i stand til å spille i morgen (lørdag), skriver han.

Den eneste norske deltageren i turneringen, Viktor Hovland, har spilt sammen med Smith de to første rundene. Nordmannen har gått begge de to første rundene på par og er følgelig på par for turneringen etter to spilte runder.

Det er Will Zalatoris, som også har spilt sammen med Hovland og Smith de to første dagene, som leder turneringen, ni slag under par.

Hovland og Wise har for øvrig samme trener i Jeff Smith. Fredag var det putteren som virkelig holdt liv i runden til Hovland, som ligger på en delt 23. plass etter to runder.

Nordmannen skal lørdag spille sammen med spanjolen Adri Arnaus. De to går ut sammen klokken 18.40 norsk tid, i turneringen som sendes på Viaplay.

Se hva Hovland hadde å si etter den andre runden her: