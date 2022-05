Eksperter kritiske til Rangnicks dobbeltrolle: – Det er tullball

(Manchester United - Brentford 3–0) Ralf Rangnick tror at Uniteds vei tilbake til toppen «ikke kommer til ta altfor lang tid», men ekspertene er skeptiske.

forrige













fullskjerm neste 1 av 8 Foto: Jon Super / AP

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Manchester Uniteds midlertidige manager blir Østerrikes nye landslagstrener når han gir stafettpinnen videre til nederlandske Erik ten Hag ettere sesongen.

Den jobben skal 63-åringen ha samtidig som han fungerer i en rådgivende rolle i forsøket på å gjenreise Manchester United til gammel storhet.

– Denne planen med at han skal jobbe en eller to dager i måneden for å hjelpe Manchester United, jeg forstår dett ikke, sier United-legenden Roy Keane hos Sky Sports.

– At Østerikkes manager skal jobbe deltid hos Manchester United, det er tullball, mener den tidligere Liverpool-stopperen Jamie Carragher i samme studio.

Rangnick har imidlertid tro på prosjektet.

– Andre klubber trenger to eller tre vinduer på å utfordre om tittelen, men fra nå av trenger vi å hente inn kvalitetsspillere som virkelig hjelper oss å heve nivået. Dersom dette skjer så tror jeg ikke at det kommer til å ta altfor lang tid, sier Rangnick til Sky Sports om når United igjen kan kjempe om ligatittelen.

BETENKT: Ralf Rangnick går inn til pause under torsdagens 1–1-kamp mot Chelsea på Old Trafford.

Mot Brentford var det mye som fungerte. Fernandes sendte United i føringen etter flott forarbeid av den unge svensken Anthony Elanga tidlig i første omgang.

Høyrekanten klarte akkurat å holde ballen i spill ved dødlinjen og la inn foran mål, hvor Fernandes dukket opp på seks meter og satte inn sitt 50. seriemål.

– Vi vet at standarden ikke har vært så bra som folk forventer, men vi avsluttet bra på hjemmebane, sier Fernandes til Sky Sports.

Etter pause satte Cristiano Ronaldo sikkert inn sitt 18. seriemål for sesongen.

Dermed har han kun Liverpool-stjernen Mohamed Salah (22) og Tottenham-angriperen Heung min Son (19) foran seg på toppscorerlisten i Premier League.

Spissen har nå scoret mot 168 ulike motstandere i løpet av karrieren, fordelt på 123 klubber og 45 landslag.

Portugiseren skaffet selv straffesparket etter at Rico Henry felte ham på svært klønete vis.

Lagkamerat Bruno Fernandes satte ballen i stolpen da han fikk sjansen fra krittmerket i tapet for Arsenal.

Cristiano Ronaldo sendte ballen samme vei som Fernandes gjorde, men innenfor stolpen. Med keeper liggende i det andre hjørnet, var det en sikker 2–0-scoring.

TAKKNEMLIG: Anthony Elanga ga god service til Bruno Fernandes (i midten), som feiret sammen med svensken og Cristiano Ronaldo.

Ronaldo var aktiv også utover straffescoringen. Han var mer involvert i spillet enn vanlig og ble kåret til banens beste av Sky Sports. Han hadde også en ball i nettet før pause, men det ble annullert for offside.

Dermed måtte han vente til kampuret rundet timen før han fikk scoringene sin, og drøyt ti minutter senere kom også 3–0-scoringen, som sikret Uniteds største seier på 182 dager.

Alex Telles svingte inn en corner fra høyre. Der dukket Raphaël Varane opp og scoret sitt første mål i Premier League.

– Vi fortjente å vinne, det var en viktig seier. Man kunnee se at spillerne likte å spille sammen. Vi hadde tre kreative sentrale emidtbanespillere på banen og det hjalp oss da vi hadde ballen, sier Rangnick til BBC.

Tre poeng betyr at Manchester United fremdeles har en syltynn teoretisk mulighet om topp fire-plasseringen som gir Champions League-plass.

Dersom United ender som nummer fem eller seks får de en plass i Europa League, mens syvendeplassen fører dem til Conference League.

De to siste kampene er borte mot henholdsvis Brighton Hove & Albion og Crystal Palace.

Det var varslet nye protester mot Glazer-familien, men selv om enkelte valgte å forlate stadion, var det fremdeles en god del som var til stede da Cristiano Ronaldo & Co. takket for i år.

PS! Veteranen Juan Mata (34) fikk sin første start for sesongen – og trolig hans siste kamp på Old Trafford. Han spilte en god kamp frem til han ble byttet ut etter 69 minutter.

Publisert Publisert: 2. mai 2022 22:50 Oppdatert: 3. mai 2022 00:01