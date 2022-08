Kaptein Ødegaard fullroses av lagkameraten: – Han snakker i de rette øyeblikkene

I Amazon-serien «All or nothing» får man et unikt innblikk i det indre livet i Arsenal-garderoben, hvor Martin Ødegaard (23) nylig er utpekt som ny kaptein.

UP TOPS: Cédric Soares har mye positivt å si om lagets nye kaptein, Martin Ødegaard.

VG har sett de tre første episodene av den nye serien, hvor TV-kameraene fikk være flue på veggen gjennom hele 2022-sesongen.

– I begynnelsen var det litt rart og ukomfortabelt. Etter hvert glemmer man det og de gjorde det veldig naturlig. Det er kanskje ikke det beste jeg vet å ha kameraer rundt, men jeg synes de løste det veldig bra og jeg tror det blir interessant for fansen å se hvordan det er å være fotballspiller, sier Martin Ødegaard til VG.

I de første episodene har nordmannen en relativt tilbaketrukket rolle. Episodene tar for seg høstsesongen som fulgte etter at Ødegaard meldte overgang fra Real Madrid til Arsenal i fjor sommer.

– Det kommer an på hvilke klipp de bruker, men når man kommer inn som ny spiller er man kanskje litt stille i starten. Mot slutten var jeg kanskje mer aktiv, men jeg har ikke sett noe ennå så jeg vet ikke helt hvordan jeg fremstår, sier han.

KAPTEINSANSVAR: Martin Ødegaard fikk løfte trofeet i treningscup-turneringen Emirates Cup lørdag, etter at Arsenal vant imponerende 6–0 mot Sevilla.

Da Ødegaard møtte pressen i forbindelse med lanseringen av den nye serien, var han fortsatt ikke bekreftet som kaptein. Lørdag ble det imidlertid klart at det er nordmannen som skal bære bindet rundt armen i sesongen som kommer, akkurat som han gjør på landslaget.

Ødegaards lagkamerat Cédric Soares svarte meget utfyllende da han fikk spørsmål fra Aftenposten om hvordan nordmannen opptrer som kaptein i garderoben.

– Det er ingen fasit på hvordan en kaptein skal være. Noen liker en som er superaktiv, andre vil ha en som går foran som et godt eksempel. Man vet aldri hva som er den perfekte lederen, sier portugiseren – før han fortsetter:

– Martin snakker ikke hele tiden, men han snakker i de rette øyeblikkene. Han viser det også med hvor dedikert og profesjonell han er, han kommer alltid presis. Det handler om å gå foran som et godt eksempel og motivere spillerne i de rette øyeblikkene, og det er det han gjør. I tillegg har han flinke folk rundt seg som hjelper ham. Han har vært en veldig positiv kaptein, og vi har en fantastisk gruppe som hjelper hverandre.

Ødegaard kunne ikke kommentere hvorvidt han kom til å bli kaptein eller ikke på tidspunktet intervjuet ble gjort, men la til at han var klar dersom han ble spurt.

– Jeg er selvfølgelig glad, stolt og takknemlig for tilliten og at han vil ha meg som kaptein. Det er noe stort for meg å oppnå. Jeg kommer til å nyte det. Dette dreier seg ikke bare om meg eller noen få andre spillere. Det er viktig at alle i spillergruppen tar lederansvar, sier Ødegaard til Arsenals nettsted etter at kapteinsansvaret er et faktum.

I Amazon-serien er det mye fokus på at Arsenal hadde det yngste laget i Premier League forrige sesong. På VGs spørsmål om hvem som er lederne internt i garderoben, nevner Cédric noen av de mer eldre og erfarne spillerne i garderoben – som ham selv (30), Thomas Partey (29), Granit Xhaka (29) og Rob Holding (26) – før han sier følgende om Ødegaard:

– Martin er ung, men han er en veldig moden person, så å være en lederfigur er veldig naturlig for ham. Vi har en veldig bra gruppe, men Martin er helt klart en fantastisk fyr. Vi har et veldig nært forhold, og han er også en fantastisk fotballspiller, sier Cédric.

Arsenal tjuvstarter sesongens første Premier League-helg borte mot Crystal Palace på fredag klokken 21.00. Kampen sendes på Viaplay.

