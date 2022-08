Klæbo støtter Northug i landslagskritikk: – Har absolutt et poeng

SJUSJØEN (VG) TV 2-ekspertene Petter Northug og Petter Skinstad var forrige uke kritiske overfor deltagelsen i rulleski-konkurransene på Blinkfestivalen. Nå får de støtte av Johannes Høsflot Klæbo.

EKSPONERING: Johannes Høsflot Klæbo kommenterer kritikken til Petter Northug og Petter Skinstad rundt manglende deltagelse under Blinkfestivalen.

Publisert Publisert Nå nettopp

– Jeg hadde i utgangspunktet ikke planlagt å gå Blink uansett om alt hadde vært bra. Men jeg synes det er viktig at vi tenker på at vi lever av dette. Det er viktig at vi stiller opp, sier Klæbo til VG.

25-åringen har hatt en trøblete sommer med en hamstringskade han ennå ikke har blitt kvitt. Når VG møter ham på Sjusjøen, er fokuset på å bli kvitt skaden og komme seg tilbake i god trening.

Men selv om han aldri tok turen til Sandnes og Blinkfestivalen, har han fått med seg kritikken som fulgte fra Skinstad og Northug.

HÅPEFULLE: Mange unge utøvere fikk møte Helene Marie Fossesholm og Johannes Høsflot Klæbo på Sjusjøen mandag.

– Alle landslagsløpere, uansett kjønn, om du er på elitelag eller rekruttlandslag, burde gå absolutt alt av TV-sendte rulleskirenn. Hvert eneste år. Det er yrket deres, sa TV 2-ekspert Skinstad til VG torsdag forrige uke.

Da hadde han og en rekke av landslagsherrene gått i mål i det drøyt fem mil lange Blink Classic-løpet under Blinkfestivalen. Det hadde også Ragnhild Haga, som eneste løper av i alt 11 kvinnelige løpere på landslaget. Northug stemplet det hele som «for dårlig».

Det er interessen og publisiteten til langrenn Skinstad og Northug trekker frem som argument for at flere burde stille.

– Det er klart at de absolutt har et poeng med tanke på at det er viktig at vi stiller opp og bidrar. Det står vi alle som er på landslaget pliktige til, sier Klæbo som tidligere i sommer gikk rulleskirenn i Telemarksveka og Totenrullen. Han skal gå Toppidrettsveka i slutten av august om alt går etter planen.

Duoen får også medhold av landslagsløper Helene Marie Fossesholm når det kommer til promotering av sporten, men hun vil likevel ikke føye seg helt etter kritikken.

– Vi vet at det alltid er noen grunner til at folk ikke er med. Når du går konkurranser skal du være rustet for det, sier Fossesholm til VG og fortsetter:

– For min del har jeg vært med på Blink åtte år på rad tidligere, og jeg savnet det veldig. Jeg hadde mer enn gjerne gått der, men jeg kan ikke bare reise dit for å gå og gjøre noe jævlig dumt. For jeg har ikke hatt noen hardøkter på lenge. Jeg begynte med hardøkter for halvannen måned siden, og da må man ta stegene.

Der hvor kun én utøver var til stede fra damelaget, var rundt halvparten av herreløperne til stede.

– Vi ønsker selvfølgelig å være synlige på de fleste arenaer og konkurranser er noe av den beste treningen. Nå vet jeg, som det ble sagt på TV, at det var litt spesielt med tidligere landslagskollega av jentene som giftet seg samme helgen, hvor det naturlig nok ganske mange som var invitert med. Sånne ting kan man ikke planlegge for, sier allroundtrener for herrene, Eirik Myhr Nossum, til VG.

Verdenscupen starter i finske Ruka 25. november.