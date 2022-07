Hovland før finalerunden: – Spiller godt nok til å vinne

Viktor Hovland (24) kan vinne sin første majorturnering og det på selveste St. Andrews. Men da må han slå publikumsfavoritten og kompisen Rory McIlroy (33).

KOMPISER OG KONKURRENTER: Rory McIlroy (venstre) og Viktor Hovland (høyre) har begge skaffet seg et strålende utgangspunkt før den siste runden i The Open.

Det er få – om noen – steder og baner som er så spesielle i golfsporten som Old Course på St. Andrews. Banen er ansett som den eldste banen i golfhistorien, og The Open er den eldste golfturneringen i verden. Årets utgave er den 150. utgaven, og før finaledagen har Viktor Hovland altså muligheten til å vinne den ikoniske turneringen som den første nordmannen i historien.

Det vil i så fall være den desidert største seieren i Hovlands karriere, og slagplanen før finalerunden er enkel:

– Det blir bare mer av det samme. Det høres kjedelig ut, men jeg spiller godt nok til å vinne. Så da er det bare å ikke stresse noe særlig. Bare la det skje, og så får det gå som det går, sier Hovland til Viaplay.

– Jeg så litt hvordan det gikk på slutten, at vi fikk en liten luke. Rory og jeg spilte mye bra golf, så jeg fikk litt tid til å tenke på at jeg kommer til å ha en sjanse i morgen (søndag). Likevel, det er veldig kult, sier han.

Hovland og McIlroy slår ut på finalerunden 15.50 norsk tid.

Nordmannen deler ledelsen med Rory McIlroy før søndagens runde, og har fire slag ned til de nærmeste konkurrentene, Cameron Smith og Cameron Young. McIlroy og Hovland har flere ganger de siste årene kommet med ros av hverandre, og de var utpekt som to av nøkkelspillerne for Europa i fjorårets Ryder Cup – som endte med en suveren amerikansk seier.

– Vi ble veldig godt kjent under Ryder Cup i fjor, og jeg spilte en treningsrunde med ham da han fremdeles var amatør før U.S. Open på Pebble Beach i 2019. Jeg har blitt ganske godt kjent med ham de siste årene, sier McIlroy til pressen etter lørdagens runde.

McIlroy har vunnet fire majorturneringer tidligere i karrieren, men den forrige kom helt tilbake i 2014. Den tidligere verdenseneren har imidlertid funnet formen igjen de siste månedene og er helt oppe på annenplass på verdensrankingen før ukens turnering. Hovland, som var oppe på en tredjeplass tidligere i år, har slitt de siste månedene og har falt ned til en niendeplass.

Hovland forventer at det er nordiren McIlroy som vil få mest støtte av publikum ute på banen søndag.

– Det gjør ingenting. Det tar ikke bort presset, men jeg føler jeg hadde noen erfaringer med det i Ryder Cup i fjor. Og til syvende og sist, så må jeg bare spille mitt spill og ikke tenke så mye på alt annet, sier Hovland.

Både han og McIlroy er klare på at det er andre som kan blande seg inn i seierskampen om de to ikke får det helt til å stemme på søndag. Noe McIlroy tror kan bli viktig på søndag er erfaringen. Av de fire fremste spillerne, er det bare McIlroy som har vunnet en major tidligere.

– Men samtidig så har de spilt god golf for å komme i denne posisjonen, så jeg skal ikke ta noe for gitt. Jeg føler ikke at jeg kan lene meg tilbake på erfaringen, bare fordi jeg har vært her tidligere og klart det, sier han.

Blant de tidligere majorvinnerne som jakter lenger bak er blant andre Matt Fitzpatrick, som vant U.S. Open tidligere i sommer. Engelskmannen er syv slag bak Hovland og McIlroy.

– Han (McIlroy) er helt klart blant de mest likte på touren, så jeg tror spillerne vil være vil være glad om han vinner. Det samme med Viktor. Han er en god fyr også, sier Fitzpatrick.