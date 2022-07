Hamilton krasjet i kvalifiseringen – Verstappen vant marginalt foran Leclerc

Lewis Hamilton (37) var tilsynelatende på vei til en av de beste startsporene da han krasjet ut i kvalifiseringen til Østerrikes Grand Prix.

Like etterpå forsvant også den andre Mercedes-føreren, George Russell (24), ut i dekkbarrieren.

– Det blir spennende å se hva Mercedes sier om dette. Jeg kan ikke huske at begge Mercedes’ene har forsvunnet ut av en kvalifisering tidligere, sier Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen og legger til at begge utkjøringene kom ut av «ingenting».

– Jeg skjønner ikke helt hva som skjer her, fortsetter Gulbrandsen om at Hamilton plutselig mister veigrepet, smeller ut i grusfella og så inn i en dekkbarriere.

– Unnskyld, karer, sier briten på teamradioen.

Nederlandske tilskuere på tribunen på Spielberg la ikke skjul på sin glede over at Hamilton hadde kjørt ut:

Hamilton og deres egen Max Verstappen hadde en voldsom duell om VM-tittelen i 2021.

Begge Mercedes’ene har fått seg en kraftig smell, men bilene blir garantert klare til lørdagens sprintløp på Red Bull Ring.

George Russell gikk over banen etter krasjen. Det er ikke lov, og dette blir nå gransket.

– Han risikerer en saftig bot, sier Gulbrandsen på direkten.

Mens Hamilton og Russell rotet seg bort, var det Max Verstappen som sikret seg beste startspor foran de to Ferrari’ene Charles Leclerc og Carlos Sainz. Den andre Red Bull-bilen, Sergio Pérez, ble nummer fire.

– Det er en krevende bane. Det er lett å gjøre feil. Jeg er fornøyd med pole, men det er lørdag og søndag som gjelder, sier Verstappen i arenaintervjuet vist på Viaplay. Det skilte bare 29 tusendeler mellom ham og Leclerc.

– Det er utrolig å se så mange oransje fans på tribunen. Jeg håper vi kan få en god helg sammen, sier nederlenderen.

Max Verstappen leder VM klart med 181 poeng mot teamkollega Sergio Perez med 147 poeng. Nummer tre er Charles Leclerc på 138.

Norsk nedtur

Dennis Hauger hadde for andre helg på rad en svært skuffende kvalifisering i Formel 2. Han kom inn til 15. plass, noe som betyr at han starter som nummer 15 både i lørdagens sprintløp og søndagens hovedløp. Da er mulighetene for en god plassering små.

– Det er virkelig vanskelig å forstå den dårlig plasseringen i kvalifiseringen. Jeg føler jeg kjører helt på grensen og har ingen stor ubalanse i bilen, men rundetiden er dårlig, sier 19-åringen.