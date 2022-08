Iversen fyrer tilbake mot Northug og Skinstad: – Bare vås

STEINKJER (VG) Ekspertene Petter Northug (36) og Petter Skinstad (32) var nådeløse mot landslagets deltagelse i sommerens rulleskirenn. Enkelte landslagsutøvere er delvis enige i kritikken – men ikke Emil Iversen (31).

SLÅR TILBAKE: Emil Iversen (høyre), her på plass under landslagets samling i Steinkjer, svarer på kritikk fra blant andre Petter Northug.

Publisert Publisert Nå nettopp

– Det blir bare vås å si det, melder trønderen kontant overfor VG under et pressetreff under langrennsherrenes mediedag på Steinkjer.

31-åringens form er i anmarsj etter en blytung vinter – og i takt med at pilene peker oppover, kan man si det samme om Iversens snakketøy.

Iversen er nemlig helt uenig når han blir konfrontert med at både Northug og Skinstad for to snaue uker siden ba landslagsløperne «komme seg på jobb».

KLAR TALE: Fra TV 2-ekspertene Petter Skinstad og Petter Northug, her avbildet under en landslagssamling i Bø i Telemark tidligere i år.

Anledningen var det skrale oppmøtet fra Norges beste langrennsutøvere under et av sommerens store rulleskiarrangementer, Blinkfestivalen i begynnelsen av august.

TV 2-ekspertene tok nemlig den gangen til orde for at utøverne burde stille opp i alt av rulleskiarrangementer mellom juni og slutten av august.

De mener landslagsløperne og de store profilene må være der det er publikum og mediene, og bør være med på alt direktesendt TV fordi det er en del av jobben deres å skape oppmerksomhet rundt sin egen sport.

Ikke minst i en tid der langrenn konkurrerer med en rekke andre idretter om tiden i rampelyset.

Iversen mener på sin side at dagens praksis, der landslaget deler seg opp og går for eksempel Blinkfestivalen og Toppidrettsveka (i Trondheim) i august, er mer enn god nok.

– Vi kan ikke gjøre alt vi bør gjøre. Vi må først og fremst prøve å gå fort på langrennsski. Det er jobben vår. Og så må vi prøve å bidra til interessen på sommeren, stille på skiskoler, jobbe med sponsorer og gjøre mye. Men absolutt alt, det går ikke an å få med seg, sier trønderen.

Emil Iversen, her i intervju med VG under landslagets pressetreff i Steinkjer tirsdag.

– Blir skader og sykdom

Han gir seg ikke der. Iversen mener Skinstad, som en gang i tiden var på juniorlandslaget og nå satser langløp, ikke forstår situasjonen ettersom han ikke har hatt så mye fokus på å gå fort på ski og dermed heller ikke vært på elitelandslaget.

– Jeg ser overhodet ikke noe behov for å svare på en slik type utspill, sier Petter Skinstad til VG.

Om Northug sier Emil Iversen følgende:

– Petter sier at vi må stille opp for fellesskapet og være med på alt som skjer. Men da kan han gå tilbake til sin egen karriere. Det blir litt spesielt når han mener vi skal være perfekte frontfigurer som er med på alt.

– Vi har et ansvar og prøver å stille opp og fordele oss. Men hadde vi gått alt så blir det skader og sykdom. Det hadde han (Northug) heller aldri gjort.

Even Northug fikk også med seg utspillet. Han innleder med å si at Skinstad og storebroren «absolutt har et poeng».

– Men så har det blitt mange rulleskirenn også. For min egen del så er det greit å stå over noe med tanke på vinteren, sier han.

Spurt om ett av ekspertenes argumenter, erkjenner Even Northug at man må levere til folket som følger med og at rulleskirenn på TV sånn sett er en bra arena.

– Men hvis det blir for mye av det, så hemmer det kanskje litt den treningen man vil gjøre mot vinteren. Da har man utfordrere som står i kø for å slå deg. Det blir pes og bråk også om du ikke er godt nok rustet når det virkelig gjelder, sier Even Northug.

Even Northug, her i intervju med VG under landslagets mediedag på samling i Steinkjer.

Pål Golberg forstår også at kritikken kom da den kom, men mener imidlertid at kanskje rulleskiarrangementer med TV-dekning har vokst seg store de siste årene og at det kan ha nådd et metningspunkt.

– Før hadde vi Toppidrettsveka siste uken i juni og Blinkfestivalen i august. Gjør vi alt det de forventer vi skal gjøre, så er det noe med om man bruker sommeren til å forberede seg til vinteren eller konkurrere mest mulig og vise seg mest mulig frem.

– Kritikken kommer fordi det plutselig bare var én dame fra landslaget på start. Vi på sprintlaget hadde tre mann der. Vi vil være tre eller fire i Toppidrettsveka. Jeg tar kritikken til etterretning, men følger den ikke hundre prosent, sier Golberg.