Monsen om corona-marerittet: - Det har vært tøft

ZHANGJIKAOU/OSLO (VG) Sprintlandslandslagstrener Arild Monsen forteller for første gang om coronakaoset han utløste rett før avreise OL. Han har hatt det tungt.

ENDELIG SAMMEN: Arild Monsen var sammen med Johannes Høsflot Klæbo på trening i sprintløypene mandag.

– Det har vært tøft. Det var en situasjon jeg ikke ønsket å komme opp i, så det har gått litt opp og ned hele tiden. Du føler du er langt unna og det er tøft, sier Arild Monsen, som nå er på plass i Kina, til VG.

– Vet du hvor smitten kan ha kommet fra?

– Nei, det er det jeg synes er så rart. Eirik (Nossum) bodde med meg og jeg reiste sammen med Ole Morten (Iversen), og ingen av dem var positive. Jeg satt ovenfor Johannes (Klæbo) under middagene med kun en meter og uten munnbind, sier Monsen.

Monsen testet positivt drøyt to uker ut i høydeoppholdet til langrennsleiren i Seiser Alm - 13 dager før herrenes første øvelse. Da sa langrennssjef Espen Bjervig til VG at det var det «verste som kunne skje».

– Jeg var sjokkert. Det var en hendelse utenfor min egen kropp. Jeg kunne ikke fatte det, og det var helt uvirkelig. Jeg var ikke noe forberedt fordi jeg hadde ikke symptomer i det hele tatt, sier Monsen på spørsmål om hvordan han opplevde den positive testen.

– Det var den kjipe følelsen med at jeg var den første (som testet positivt), men det kunne skjedd med hvem som helst.

Monsen er klar overfor VG at det er ingen sin skyld for dramatikken som oppsto som følge av coronatesten. Johannes Høsflot Klæbo og resten av langrennsgutta måtte utsette OL-reisen fra 27. januar til 31. januar fordi de ble definert som nærkontakter.

– I disse tider hadde vi forberedt oss i grupper og snakket om det skulle oppstå en slik situasjon, så er det ingen sin skyld. Ingen spør deg «hva har du gjort nå?». Men det er jo en kjip følelse. Jeg var den første, jeg har vel aldri fått så mye omtale i norsk presse som på den mandagen, sier Monsen videre.

– Det var ikke noe dramatikk at jeg kunne få det. Det er dramatisk med den jobben jeg har.

Simen Hegstad Krüger skulle opprinnelig gå for å blant annet forsvare gullet på tremila fra 2018, men han testet også positivt for corona i Seiser Alm. Dermed ble store deler av OL spolert for Krüger.

– Nei, det har jeg ikke. Det kunne skjedd hvem som helst, svarer Monsen på spørsmål om han har følt noe personlig ansvar for Krüger.

– Hvordan har det vært å ikke være her?

– Det er jo litt spesielt, men det er ikke noe å gjøre med det. Det er jo gutta og ikke jeg som skal gå. Man føler seg litt utenfor, men vi har snakket mye over telefon, sier Monsen.

Sprinttreneren sier han er giret og spent til morgendagen når han skal sekundere Erik Valnes og Johannes Høsflot Klæbo i lagsprinten