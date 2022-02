Dette er lagene Glimt kan møte: – Kan slå alle

BODØ/OSLO (VG) Bodø/Glimt tok seg enkelt videre til åttedelsfinalen i Conference League etter 2–0 hjemme og 5–1 sammenlagt mot Celtic. Nå kan det bli et nytt møte med Roma.

KLAR FOR NYE EVENTYR: Ola Solbakken scoret borte mot Roma i høst. Nå kan det bli en ny tur til den italienske hovedstaden.

Publisert Publisert Nå nettopp

Ola Solbakken har gjort det til en vane å prestere i Conference League. I gruppespillet ble det fire mål og én målgivende pasning på de seks kampene, hvorav tre av målene kom mot Roma, og i kvalifiseringskampen til åttedelsfinalen har 23-åringen igjen vært sentral.

I forrige uke hadde han en målgivende pasning i Glasgow, mens han torsdag scoret det første målet som gjorde at det ble en tilnærmet umulig motbakke for Celtic. Da Hugo Vetlesen la på til 2–0 midtveis i den andre omgangen var det klart – det blir åttedelsfinale i Conference League for Kjetil Knutsens menn.

– Vi har vunnet 5–1 over to kamper. Det er viktig for Bodø/Glimt. Nå har vi fantastiske kamper å se frem til. Jeg synes også det er viktig for norsk fotball. Jeg føler at det er et signal om at norsk fotball er i utvikling, og at det går an å konkurrere med antatt større klubber, sier Knutsen på pressekonferansen etter kampen.

På den samme pressekonferansen kunne Knutsen fortelle at han ikke vet de potensielle motstanderne i åttedelsfinalen er, men at han gleder seg til å ha viktige kamper å se frem mot før sesongstart i Eliteserien 2. april.

Fredag klokken 13.00 er det trekning, og der er Glimt blant de åtte useedede lagene. De åtte lagene som er seedet er gruppevinnerne i Conference League, og av dem kan Glimt bli trukket mot samtlige lag.

De mulige motstanderne er: LASK (Østerrike), Gent (Belgia), FC København (Danmark), Rennes (Frankrike), Roma (Italia), AZ (Nederland), Feyenoord (Nederland) og Basel (Sveits).

I gruppespillet spilte Bodø/Glimt mot Roma, noe som endte med 6–1-seier på hjemmebane og 2–2 i den italienske hovedstaden.

– Når de har slått Roma 6–1 på hjemmebane, så er det klart at de fleste lagene er det fullt mulig å slå ut av turneringen, sier Rune Bratseth i Viaplay-studioet etter kampen.

Fakta Lagene som er igjen i Conference League Seedet til åttedelsfinalen: LASK (Østerrike)

Gent (Belgia)

FC København (Danmark)

Rennes (Frankrike)

Roma (Italia)

AZ (Nederland)

Feyenoord (Nederland)

Basel (Sveits) Useedet til åttedelsfinalen: Slavia Praha (Tsjekkia)

Leicester City (England)

Marseille (Frankrike)

PSV Eindhoven (Nederland)

Vitesse (Nederland)

Bodø/Glimt (Norge)

Partizan Beograd (Serbia)

PAOK (Hellas) Lag fra samme land kan ikke bli trukket mot hverandre. Åttedelsfinalen spilles over to kamper, og laget som er seedet vil avslutte med en hjemmekamp. Les mer

Også Uwe Rösler har stor tro på det norske laget.

– Når du ser lagene de kan møte, så er jeg ikke bekymret for noen. På den rette dagen kan de slå alle, sier han.

På spørsmål om hvor langt de kan gå, svarer Ola Solbakken:

– Det har ikke vi sett for oss. Vi er først og fremst veldig glad for å få to nye kamper i Europa. Med tanke på at vi er i februar og bare vil bli bedre utover, så er det ikke noe vi tenker så mye over. Vi er veldig fornøyd med å være videre, og så får vi ta det som det kommer, sier han.

En som tilsynelatende ikke bryr seg om mulighetene til Bodø/Glimt, er Celtic-manager Ange Postecoglou: