Politianmeldt etter slagsmål i juniorkamp: – Utrolig trist

Det brøt ut fullt slagsmål mellom flere spillere under en fotballkamp i telemarksområdet mandag kveld. Det endte med politianmeldelse.

Det var Telemarksavisa som først omtalte saken.

Mandag kveld brøt det ut full slåsskamp da to juniorlag møttes i Telemark-regionen. Lagene er anonymisert av hensyn til at spillere under 18 var involvert.

En video fra hendelsen (øverst i saken) viser at det er flere spillere fra begge lag som ryker i tottene på hverandre med slag og spark. Det kommer også flere tilskuere ut på banen for å delta i situasjonen. Videoen har sirkulert på sosiale medier etter hendelsen.

Resultatet er en politianmeldelse for grov vold. Hendelsen som er anmeldt dreier seg om at en spiller først skal ha slått en annen spiller for så å sparke ham i hodet da han lå nede.

– Vi har meldt inn via NFF, politianmeldt og meldt det inn til Telemark Fotballkrets. Vi har dialog med motstanderklubben og positiv dialog med styret. Vi samarbeider på klubbnivå, sier daglig leder i klubben som har anmeldt.

– Hvordan går det med spilleren som ble overfalt?

– Han hadde litt hevelse, men det går greit. Han kommer fra det med fatning. Vi har hatt et møte med klubben og gått gjennom hendelsen og hva klubben har gjort. Det er viktig for klubben sin del at vi får vernet spillerne og at det er klubben som anmelder dette. Dette er ikke noe spillere skal stå i selv.

Gjennom høsten og vinteren 2019 kom VG med flere avsløringer om vold i lavere divisjoner. Det førte blant Norges Fotballforbund tok flere grep for å forhindre fotballvolden.

Spiller utestengt

Spilleren som er anmeldt kommer ikke til å spille flere kamper for klubben denne sesongen. Det får VG opplyst fra nestlederen i klubben spilleren representerer.

– Akkurat nå har vi ikke landet på en offisiell versjon fra klubbens side ettersom det fortsatt er mange sprikende versjoner av hva som har skjedd. Vi er fortsatt i en kartleggingsfase. Vi ønsker å få hele saksbildet før vi tar endelig stilling til hvordan saken skal få sitt utfall, sier han.

Nestlederen forteller videre at det tirsdag var en rekke samtaler mellom de ulike partene, og at styret tidlig ble koblet på i saken mandag kveld.

Det har blant annet vært gjennomført samtaler med kretsen, juniortrenere, daglige ledere og styreledere. Klubben som har anmeldt har også hatt et spillermøte hvor nestlederen i motstanderklubben har deltatt.

– Dette gjorde vi fordi vi ønsker å vise at vi tar saken alvorlig og vi ønsket å beklage oppførselen til spillerne som gikk for langt, sier nestlederen.

– Utrolig trist

– Hvordan stiller dere dere til politianmeldelsen?

– Det at saken er politianmeldt, det er virkelig med på å understreke sakens alvor. Vi tar det veldig seriøst og vil selvfølgelig bistå politiet med det vi kan. Den anmeldte saken knytter seg til en enkeltaktør, og hans opptreden var en del av en større hendelse. Om de foreløpige rapportene knyttet til slag og spark stemmer, stiller vi oss bak den anmeldelsen, svarer han.

– Hva tenker dere generelt om at noe så alvorlig skjer på en fotballbane og at unge spillere er involvert?

– Det er jo selvfølgelig utrolig trist. Vi kan ikke si annet enn at noe sånt ikke hører hjemme på en fotballbane eller noe annet sted.

– Vi tar fullstendig avstand fra de hendelse. Vårt fokus er på våre spillere og på hvordan de har agert i denne situasjonen, og i vår interne prosess er vi derfor mindre opptatt av motstanderspillerne sin opptreden. Vårt fokus er nå på oss selv, og hvordan vi som organisasjon skal håndtere dette på best mulig måte, sier nestlederen.

Daglig leder i klubben som har anmeldt forteller at han aldri har sett lignende på en fotballbane tidligere.

– Det her er veldig spesielt. Kretsen må komme på banen med hva som skjer etter den kampen, sier han.

– Hva skjer videre?

– Nå snakker vi sammen på klubbnivå og så avventer vi hva kretsen gjør. Vi venter på tilbakemelding fra de på hva de gjør med spillerne som var med i den kampen. Det er ikke noe vi som klubb kan gjøre utenom å holde dialog på klubbnivå med motstanderklubben, svarer han.

Daglig leder i Telemark Fotballkrets, Gaute Brovold, sier følgende til VG om saken:

– Det er en utrolig lei og opprørende sak. Nå prøver vi å få en oversikt, også i samråd med politiet. Vi er nødt til å samkjøre hva som skjer her og det må vi gjøre på en ordentlig måte før vi saksbehandler.

VG har ikke fått kontakt med politiet om saken, men de sier til NRK at de skal kalle flere inn til avhør etter å ha sett videoen.