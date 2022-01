Fagermo gir Vålerenga-juvelen ny rolle: – Et mye større ansvar

VALLE (VG) Klubber fra Europas beste ligaer har vist konkret interesse for Odin Thiago Holm (19). Men denne våren vil vi mest sannsynlig se tenåringen i ny midtbanerolle for Vålerenga.

SKAL BLI BALLSENTRAL: Odin Thiago Holm i kamp mot Gent i europacupen sist sommer.

Publisert Publisert Nå nettopp

I VGTV-programmet «Silly Season» bekrefter Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo at han vil drille Holm på den sentrale midtbaneplassen i 4–3–3 i oppkjøringen.

– Jeg har nok bestemt meg for at vi skal jobbe med ham i den sentrale midtbanerollen nå. Med stor forflytningsevne og enorm kreativitet. Bortsett fra Bodø/Gimt borte i fjor, hadde vi ballen mest i alle kampene. Da trengs kreativitet, begrunner Fagermo.

Det betyr at Fredrik Oldrup Jensen – som Fagermo hentet til Vålerenga etter å ha hatt spilleren i gamleklubben Odd i mange år – får økt konkurranse om midtbaneposisjonen. Ingen utespillere i Eliteserien hadde flere spilleminutter enn Vålerenga-ankeret i 2021.

– Oldrup er en fighter og tar opp den kampen. Han skjønner at han er i en toppklubb, og da er det konkurranse. Det bekymrer meg ikke noe. Vi er innom karantener og skader vi også, og det er ikke sånn at Oldrup er ute av laget. Vi måtte styrke konkurransen i laget og elleveren. Det var altfor lite i fjor. Det gikk utover tabellen til slutt, sier Fagermo i programmet du kan se her:

– Det er en rolle som kan kle meg godt. Jeg har spilt mye dyp midtbane på landslag og er en rolle jeg kjenner til. Det blir et mye større ansvar, men føler meg klar til å styre spillet i større grad. Jeg vil nok også bli mer involvert med ball og kan derfor bruke kvalitetene mine oftere, vurderer Holm selv om muligheten for å bli Vålerengas nye dirigent.

Petter Strand hentet fra nedrykksklare Brann og er tiltenkt plass som indreløper. I tillegg har Vålerenga hentet backen Vegar Eggen Hedenstad og midtstopper Brynjar Bjarnason.

– Odin må først og fremst fysisk bli mer klar. Han har stadig noe småtterier som gjør at han ikke kan spille 90 minutter, han må stå over en kamp, og så kan han spille 30 minutter. Han må få en mer stabil fysisk kropp. Og det får han. Han er ung og var ganske skadeutsatt tidligere, mener Fagermo.

– Er han god nok defensivt for en sånn rolle?

– Ja og nei. Han er det på mange måter, fordi han leser spillet så godt og har så stor forflytning at han vil bremse en del og stoppe en del. Så vil det være noe av det fysiske og duellkraft han må forbedre gjennom vinteren, svarer Vålerenga-treneren.

U-landslagsspilleren kunne dessuten vært tapt for klubben. Ifølge Fagermo har det kommet «gode bud inn»:

– Men ikke på et nivå som vi mener Odin er verdt. Derfor har ikke det blitt noe. Jeg er relativt sikker på at han blir ikke solgt nå. Så kan det bli vanskeligere å holde Odin til sommeren, hvis utviklingen hans fortsetter. Det har vært flere klubber til ulike tider. De større ligaene i Europa, sier Fagermo.

Ifølge VIF-sjefen har det vært rolig rundt U21-landslagsspiller Osame Sahraoui, som etter planen skal tilbake på venstrevingen i 2022. Der herjet han tidvis da Vålerenga ble nummer tre i Fagermos debutsesong.

Ingenting tyder på annet enn at Sahraoui spiller i Vålerenga ved seriestart.

– Det er jeg helt sikker på. Ingen i Norge har økonomi til å kjøpe Osame, og vi selger ikke Osame til klubber i Norge eller Skandinavia. Hvis skal han ut i Europa, må det komme klubber som er interesserte først. Og det er det ikke, og det vil ikke komme nå, når vi er så langt ute i januar, sier Dag-Eilev Fagermo.

Publisert Publisert: 19. januar 2022 09:19