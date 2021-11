Ikke vist på TV: Ibrahimovic utestengt etter gult kort

Utenfor TV-kameraene pådro Zlatan Ibrahimovic (40) seg et gult kort og må stå over starten av vårens playoff. Der er flere norske spillere også i faresonen.

GUL, GUL OG BLÅ: Zlatan Ibrahimovic fikk et gult kort sent i kampen mot Spania.

Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Skuffelsen var stor i Sverige da gruppeseieren i VM-kvalifiseringen glapp søndag kveld. Spania ble for sterke, men de gule og blå får en ny sjanse til å kvalifisere seg til Qatar-VM gjennom playoff.

Der må de derimot klare seg uten stjernespiss Zlatan Ibrahimovic i den første kampen.

Det skaper forvirring blant svenske fans, for bildene av at 40-åringen fikk gult kort ble aldri vist på TV. I UEFAs offisielle kamprapport står imidlertid 40-åringen oppført med en advarsel.

Ibrahimovic skal ha fått kortet etter en albue i César Azpilicuetas nakke i det 93. minutt.

– Det skjedde bak meg. Men vi vet at Ibrahimovic er en av verdens sterkeste spisser og det er sånn som kan skje med armene. Det er en kontaktsport og jeg vet at Ibrahimovic er en bra mann, sier Álvaro Morata, ifølge Aftonbladet.

Dette var Zlatans andre gule kort i kvalifiseringen. Reglene sier da at han er utestengt i neste kamp og kortene gjelder også under vårens playoff. Det skaper harme i den svenske leiren.

– Det er en dum regel, sier Albin Ekdal.

Det svenske forbundet har tidligere bedt FIFA endre reglene, men har ikke blitt hørt. Nå rister de nok en gang på hodet over reglene og planlegger en ny protest.

Fakta Land klare for playoff Portugal

Russland

Sverige

Wales

Skottland

Nord-Makedonia

Tsjekkia

Østerrike Les mer

– Vi kommer til å legge frem vårt syn og markere hva vi synes igjen. Jeg tror de fleste landene som går til playoff synes det samme. Kanskje kan vi påvirke reglene. Vi har ikke gitt opp, sier svenskenes landslagssjef Stefan Pettersson, som ikke fikk med seg episoden som forårsaket Ibrahimovics kort.

Ifølge Pettersson vet imidlertid Ibrahimovic selv at han fikk et gult kort og må stå over én kamp. Totalt åtte svenske spillere risikerte å bli utestengt med et nytt gult kort mot Spania.

For Norge er følgende spillere i faresonen før gruppefinalen mot Nederland på tirsdag: Ørjan Håskjold Nyland, Stefan Strandberg, Martin Ødegaard, Mohamed Elyounoussi, Kristian Thorstvedt og Andreas Hanche-Olsen.