Christian Eriksen snakker ut om hjertestansen: – De var så utrolig raske

Christian Eriksen (29) har gitt sitt første intervju etter hjertestansen under fjorårets fotball-EM.

SLO RING: Danmarks landslagsspillere slår ring om Christian Eriksen, som får behandling av medisinsk personell under kampen mot Finland. Eriksens liv ble reddet.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg er takknemlig for at de var så utrolig raske. Først lagkameratene, og så landslagslegene før det kom noen med hjertestarter og hjalp hjertet mitt i gang, forteller Eriksen til DR.

I Danmarks åpningskamp av sommerens EM, hjemme i storstuen Parken, falt Eriksen om med hjertestans like før pause.

Lagkameratene stormet til, midtstopper Simon Kjær tok affære og alle på stadion skjønte alvorlighetsgraden av det som hadde skjedd. 29-åringens liv ble til slutt reddet.

Den danske rikskringkasteren kommer torsdag med dokumentaren «Christian Eriksen – Min Historie» på DRTV.

Eriksen lever i dag godt i Milano. Han er ikke i tvil om at den raske reaksjonen fra medspillere og fagfolk berget livet hans - og gjør at han kan leke med sine to barn i dag.

Han forteller at han har takket legene, spillerne og folk på landslaget personlig, men han føler likevel ikke at han har sagt skikkelig takk.

– Alle fans, som har sendt tusenvis av brev. Alle blomster jeg har fått. Og alle mulige ord jeg har fått på gata her i Italia eller Danmark. Jeg vil takke for støtten de har vist, sier han.

Eriksen skulle ønske at det var prestasjonene på banen som ga ham oppmerksomheten.

– Det var ikke fordi jeg ønsket at folk skulle sende blomster at jeg var død i fem minutter, sier Eriksen, som er klubbløs etter at han ble løst fra Inter-kontrakten like før jul