Sjokktap for Italia - europamesteren mister VM igjen

(Italia - Nord-Makedonia 0–1) Nord-Makedonia påførte europamester Italia sitt første tap på eget gress i VM-kvalikhistorien. Dermed går VM igjen uten stornasjonen.

På overtid scoret Aleksandar Trajkovski for Nord-Makedonia og avgjorde kampen med et knallskudd fra distanse. Få minutter senere blåste dommeren av kampen og hjemmefansen i Palermo pep mot sine egne.

– En massiv skandale og nok en trist dag i italiensk idrettshistorie, sier TV 2-kommentator Endre Lübeck.

Det er første gang i fotballhistorien at Italia taper en hjemmekamp i VM-kvaliken. Det er andre gang på rad at Italia mister VM, etter at Sverige slo dem ut i playoffen 1–0 over to kamper i 2017.

Sjokkresultatet kommer et langt halvår etter at Italia overrasket med å vinne EM sist sommer.

Italia styrte kampen og kampen hadde Italia 32 skudd, mens Nord-Makedonia hadde fire. Men italienerne slet med å komme til store sjanser.

Nord-Makedonia, som er nummer 67 på FIFA-rankingen, møter tirsdag Portugal til playoff-finale om Qatar-billett. Portugal slo Tyrkia 3–1 torsdag.

Otávio Edmilson sendte Portugal foran og Diogo Jota doblet etter en herlig pasning fra Otávio. Portugal dominerte store deler av kampen, men Tyrkia våknet etter pausen.

I 65. minutt reduserte storscorer Burak Yilmak etter et nydelig veggspill med Cengiz Ünder.

Og fem minutter før slutt fikk Tyrkia alle tiders mulighet til å utligne. Dommeren dømte straffe etter hjelp fra VAR, men den satte Yilmak i tverrliggeren og over til stor fortvilelse på Tyrkia-benken. Og på overtid scoret Matheus Nunes 3–1 for Portugal.