Verstappen vinner - Ferrari bommer: – Ydmykende nederlag

Ferrari bommet nok en gang på strategien, og Charles Leclerc (24) var derfor sjanseløs. Fra tiende startspor vant Max Verstappen (24) i Ungarn - og festet dermed grepet ytterligere om VM-gullet.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Mercedes-førerne Lewis Hamilton (37) og George Russell (24) ble nummer to og tre.

– Hva er det Ferrari holder på med, spør Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen etter at Charles Leclerc måtte inn til sitt tredje depotstopp, mens de andre i teten klarte seg med to stopp.

– Det er et ydmykende nederlag for Ferrari. Det er fullstendig bom av Ferrari, som alle mente skulle vinne her, fastslår hans kollega Henning Isdal.

Samtidig imponerte Leclercs erkerival Max Verstappen stort og økte sin ledelse i VM. Han har 258 poeng mot Leclercs 178 - 80 poeng forskjell.

HELBOM: Charles Leclerc inne til pitstopp hos Ferrari, som nok en gang bommet på strategien

– Da tror jeg mye er avgjort allerede i årets VM. Jeg tror faktisk toget er gått for Leclerc i årets førermesterskap, sier Isdal på direkten.

– Dette er noe av det mest overbevisende vi har sett av Verstappen denne sesongen, fortsetter han.

– Vi beholdt roen og vant, fastslår en strålende Verstappen på internradioen etterpå.

– Hvem hadde trodd det da vi våknet i dag?

Flere tidligere Formel 1-førere er også svært kritisk til Ferraris strategi:

Svenske Marcus Ericsson er helt enig med Grosjean:

Og Jeremy Clarkson sier det på denne måten - med Formel 1s nye kampanje mot hat og misbruk som bakteppe:

– Dekkstrategien var katastrofe, sier Viaplays ekspert, den danske legenden Tom Kristensen, på sendingen.

George Russell hadde for første gang i sin karriere beste startspor, tok starten og lå i føringen - med de to Ferrari-førerne jagende bak seg.

Carlos Sainz var først inne av de to «røde», og det betydde at Leclerc lå i klar ledelse - uten å ha vært inne til dekkbytte.

Russell beholdt ledelsen etter at alle hadde vært inne til første depotstopp. Da de nærmet seg 30 runder - av totalt 70 - hadde Leclerc tatt igjen Russell og truet Mercedes-føreren. Til slutt klarte Ferrari-føreren å kjøre forbi og overta ledelsen.

VINNER: Max Verstappen i aksjon i Ungarn søndag.

Bakfra kom Max Verstappen, og han kjørte på fenomenalt vis forbi Charles Leclerc - men så snurret han og Leclerc smatt forbi. Men det tok ikke mange runder før Verstappen igjen hadde passert monegaskeren.

Da Leclerc måtte inn til sitt tredje depotstopp, var alt klart for seier til Verstappen og de to Mercedes-førerne som resten av seierspallen. Det begynte å regne på de siste par rundene, uten at det fikk noen betydning.

– Vi hadde en god strategi og vant selv med en snurring, smiler Verstappen i intervjuet med David Coulthard etterpå.

Han fikk trøbbel med bilen i kvalifiseringen og hadde altså bare tiende beste startspor søndag.

– Vi hadde en virkelig god start. Teamet har stått på og ikke gitt opp. To pallplasser er veldig bra for oss. Vi kutter ned på forspranget til de andre, sier Lewis Hamilton til David Coulthard.

– Med en bedre kvalifisering kunne vi ha kjempet om seieren.

Lewis Hamilton har vunnet Grand Prix-løpet i Ungarn hele åtte ganger, senest i 2020.