Botheims ville reise fra vrakgods til «Roma-dödar»: – Jeg var ikke akkurat «on fire»

ROMA (VG) Han lyktes aldri i Rosenborg og så iskald ut i Stabæk, men etter å ha gått gratis til Bodø/Glimt i vinter, har nok Erik Botheim (21) sørget for noen ekstra sifre på sin egen prislapp.

FEIRINGSMENTALITET: Ola Solbakken og Erik Botheim skled på knærne foran Roma-fansen og fikk påpakk av den greske dommeren.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

– Du får snakke med Håvard Sakariassen, gliser Erik Botheim da VG poengterer at han neppe får gå gratis denne vinteren.

Bodø/Glimt-spissen titter bort på mannen som har tittelen «sport manager» i nordlandsklubben, og håndterer eventuelle bud fra utlandet.

Om det kommer vil tiden vise, men Erik Botheim har i hvert fall gjort seg bemerket utenfor Norges landegrenser med tre mål og tre assists over to kamper mot Roma.

– Det er viktig å sette ting i perspektiv. Det har ikke alltid vært en dans på roser. Det tenkte jeg på før kampen i dag, det var bare til å nyte kampen, sier Botheim.

EUFORI: Erik Botheim feirer på karakteristisk vis etter å ha nikket inn 2–1 mot Roma.

I fjor høst var 21-åringen langt nede. Etter å ha vært fullstendig ute i kulden i Rosenborg skulle han få fart på karrieren med et utlån til Stabæk.

Slik gikk det ikke. Det endte med null mål på 15 kamper. Han startet ingen av de 12 siste kampene i Eliteserien.

– Jeg var på mitt laveste, sa Botheim til VG i mai.

Da er det kanskje ikke så rart om ikke klubbene sto i kø for å signere den kontraktsløse unggutten, som litt overraskende endte opp hos seriemester Bodø/Glimt.

– Jeg var ikke akkurat «on fire» i vintervinduet. Da Glimt kom på banen, var det en «no-brainer» for meg. Jeg er utrolig takknemlig for at de turte å ta sjansen på meg, sier han.

– Det har jeg Glimt som klubb å takke og alle lagkameratene mine. Jeg hadde ikke de utrolige «statsene» som en spiss bør ha, men de så vel potensialet mitt. Sammen har vi klart å utvikle oss til der vi er nå. Vi ser fremover og har fremdeles mer å jobbe med. Det er det som er fantastisk.

– Hva sier Kjetil Knutsen om det du har levert mot Roma, spesielt i den første kampen?

– Vi har ikke snakket noe om den kampen. Det er helt seriøst. Vårt fokus er alltid den neste kampen. Vi søker utvikling hele veien, og ser alltid fremover, sier Botheim.

Og neste kamp for Bodø/Glimt nå er bortekampen mot Haugesund på søndag. Med syv poengs forsprang ned til Molde har nordlendingene gullet halvveis nedi lommen når fem kamper gjenstår.

Publisert Publisert: 5. november 2021 09:29 Oppdatert: 5. november 2021 10:14