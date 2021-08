Tollås får ny Vålerenga-avtale – har innfridd «kravet» om spilletid

VALLE (VG) Fra å si nei til Vålerengas tilbud for åtte måneder siden, er lagkaptein Jonatan Tollås Nation (31) i ferd med å sikre seg en VIF-avtale ut 2022-sesongen.

HAR SPILT FAST: Jonatan Tollås Nation under kampen mot Bodø/Glimt tidligere i år.

Midtstopperprofilen har før helgens runde mot Tromsø startet 15 kamper i serie, cup og Europa, og sportssjef Jørgen Ingebrigtsen bekrefter overfor VG at en forlengelse av pågående ettårskontrakten bør skje snart.

– Vi hadde en avtale om at hvis han spilte vårsesongen, er skadefri og var enige om at hvis det går bra, vil vi ha ham med videre. Og det har gått bra. Han har hatt null problem med kroppen. Så da går det nok mot et ja, opplyser Vålerengas sportssjef.

Det så ut til å gå mot et brudd mellom midtstopperen og klubben etter tredjeplassen i fjor. Tollås Nation beskrev tilbudet om bare ett nytt år som «skuffende og respektløst», mens Vålerenga mente det var det mest riktige for spilleren som rundet 31 år forrige måned.

Til slutt ble klubben og Tollås likevel enige: Han sa ja til ettårskontrakt. Innbakt i den nye avtalen var at ved å innfri blant annet krav om spilletid, skulle avtalen forlenges ut 2022-sesongen.

– Nå er dette en avtale mellom oss. Uten å si for mye: Jeg føler meg i hvert fall trygg på neste år, melder Vålerenga-profilen til VG.

– Jeg føler meg på topp fortsatt. Jeg har ikke hatt noe problem med noe, hverken knær eller noe annet. Jeg peiser på så lenge det holder. Det kjennes veldig bra, fortsetter 31-åringen fra Ålesund.

Før søndagens kamp mot Tromsø er Vålerenga plassert på syvendeplass i Eliteserien. Dit reiser spissen Vidar Örn Kjartansson og gjør comeback i troppen etter sin fotskade, mens Amor Layouni blir neppe med nordover. Han håper å rekke Viking-matchen neste helg.

Nyervervelsen Nikolaj Thomsen (egentlig midtbane) kan bli løsningen som høyreback i den matchen, der Christian Borchgrevink soner karantene.

