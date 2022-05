Følg Champions League-finalen mellom Liverpool og Real Madrid

For en redning av Courtois! Mané drar seg fri rett innenfor sekstenmeteren og banker til. Ballen suser mot det nærmeste hjørnet, men der er Real Madrids belgiske keeper med en sterk hanske. Får sendt ballen i stolpen, og hindrer på mesterlig vis baklengs for det spanske storlaget!

Åpningsseremonien er i gang på Stade de France. Et klart signal om at det begynner å nærme seg avspark.

Lagene jogger inn i garderoben igjen, med et snaut kvarter igjen til det nye tidspunktet for avspark: 21.30.

Nå er Liverpool på vei ut for en andre oppvarming. Samtidig bekreftes det at kampstart er ytterligere utsatt til tidligst 21.30.

You Never Walk Alone synges på stadion nå. Før avspark skal vi også få Real Madrid-hymnen og åpningsshowet med Camila Cabello. På grunn av kaos utenfor stadion er det fremdeles få personer inne på tribunen.

Ser ut som Thiago takker for seg her nå. Holder rundt Keita og gir ham råd. Men vi får se om få minutter hvem som endelig kommer ut og starter kampen.

