Kramer om Lunde Pedersen før lagduell: – Skal være glad han er her

BEIJING/OSLO (VG) Skrekkulykken i mai i fjor kunne kostet Sverre Lunde Pedersen (29) livet. Nå går han på laget som seiler opp som en het OL-gullkandidat.

LAGTEMPOTRIO: Norge gikk med trioen Peder Kongshaug (i front), Hallgeir Engebråten (i midten) og Sverre Lunde Pedersen (bakerst) i kvartfinalen. Allan Dahl Johansson er også påmeldt for Norge i øvelsen hvor tre løpere går, men var reserve i kvartfinalen.

I mai havnet han i en stygg sykkelulykke som medførte at han måtte tilbringe åtte dager på Ullevål sykehus i Oslo.

– Han hadde en tøff sommer. Han hadde en forferdelig krasj. Selv om han skulle dra herfra uten medaljer, så bør han være glad for at han er her etter en krasj som det, sier den nederlandske skøytelegenden Sven Kramer (35) til VG og andre medier etter å ha gjennomført kvartfinalen i lagtempo for det nederlandske laget.

Tirsdag går Nederland og Norge mot hverandre i lagtempo-semifinalen. Etter Norges svært overbevisende løp i kvartfinalen søndag, er Norge i ferd med å få favorittstempelet på øvelsen.

I FRONT: Sven Kramer leder an for det nederlandske laget.

Den norske trioen bestående av Peder Kongshaug, Hallgeir Engebråten og Sverre Lunde Pedersen gikk inn på tiden 3.37,47, noe som bare er 39 hundredeler bak den olympiske rekorden som det norske laget satte i gulløpet i 2018.

– Vi er veldig fornøyd med å vinne i dag (søndag). Det viser at vi er i form og i kapable til å gå styggfort her. Selv med «nesten-trynings» på Hallgeir er vi raskest i dag. Det gir selvtillit før tirsdag, sier Sverre Lunde Pedersen.

Fakta Lagtempo i OL Like etter Norges semifinale mot Nederland, skal ROC og USA gjøre opp om den andre finaleplassen.

Kvartfinale-tidene til de fire semifinalistene: Norge: 3.37,47 USA: 3.37,51 ROC: 3.38,67 Nederland: 3.38,90 I PyeongChang 2018 slo Norge hjemmehåpet Sør-Korea i finalen etter seier over Nederland i semifinalen. Les mer

Men det var altså langt fra noen selvfølge at bergenseren skulle stille til start i Beijing.

– Jeg er glad for at jeg har en mulighet til å bli frisk igjen og at jeg ikke vil få varige mén, så sant jeg er flink til å gjøre de rette tingene, sa Norges OL-gullvinner og verdensmester på skøyter den gangen.

– Jeg forsøkte å fokusere på å puste. Jeg lå i fosterstilling. Det føltes lenge å vente på ambulansen. Det var vondt å bli båret. Men på sykehuset følte jeg at jeg var i trygge hender, forklarte han.

HARDT KVESTET: Sverre Lunde Pedersen ble fraktet fra sykehuset i Arendal til Ullevål sykehus etter sykkelulykken i Agder-området 13. mai. Han fikk ikke lov til å ta imot besøk de åtte dagene han var innlagt i Oslo.

Søndagens løp var Lunde Pedersens første løp i mesterskapet og derfor var det ekstra gledelig at 29-åringen leverte varene på lagtempoen.

– Det betyr ekstremt mye. Jeg har vært her lenge nå og sett andre gå. Jeg skulle ønske jeg også var i en sånn situasjon og kunne gå individuelle distanser, men det betyr mye ekstremt mye at jeg leverer her i dag sammen med de to. Det gir selvtillit til neste løp, sier Lunde Pedersen.

Sammen med Kongshaug og Engebråten virker det nå helt åpent om hvem som tar seg videre fra semifinalen mellom Norge og Nederland.

– Om jeg skal være ærlig så må vi slå dem uansett om vi skal bli olympiske mestere, så det spiller ingen rolle om vi møter dem i finalen eller semifinalen, sier Kramer, som går sammen med Patrick Roest og Marcel Bosker.

VINNERLAG: Sverre Lunde Pedersen (f.v.) sammen med Sindre Henriksen, Simen Spieler Nilsen og Håvard Bøkko etter gullet på lagtempo i Pyeongchang i 2018.

Søndag var de norske halvannet sekund raskere enn nederlenderne.

– Jeg hadde aldri trodd at vi skulle gå så fort på det første løpet, det var i hvert fall sekundet raskere enn jeg hadde trodd da vi sto på startstreken, sier Engebråten.

Selv påstår Engebråten og Lunde Pedersen at Nederland fortsatt er favoritter slik de var i 2018, hvor Norge altså dro i land seieren. Kramer ønsker ingen reprise.

– Jeg håper ikke det, for det gikk ikke bra for oss, men det blir en super semifinale. I dag (søndag) gjorde vi ingen store feil, men totalt sett var det litt for sakte. Om vi kan forbedre det, så tror jeg det blir bra, sier han.

Startskuddet for semifinalen med Norge og Nederland går tirsdag morgen klokken 07.52 norsk tid.