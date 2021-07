Dette er Europa Conference League: – Veldig attraktivt

Titalls millioner av kroner i potten og attraktive storklubber venter potensielt norske lag i gruppespillet.

Moldes Magnus Wolff Eikrem (i midten) sammen med Ola Brynhildsen og Birk Risa (bak), har vært med og dratt inn millioner av kroner til Molde Fotballklubb det siste året. Nå er de i gang med et nytt Europa-eventyr. Her feirer de 3–0-scoringen mot Servette. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Publisert Publisert Nå nettopp

– Dette er en knalltøff turnering rent sportslig, som er veldig attraktiv for oss. Vi møter Trabzonspor om vi går videre til neste runde. Det er et topplag i Tyrkia. Om vi skulle ta oss videre derfra, kan vi møte andre storlag som Roma eller Tottenham, sier daglig leder i Molde Fotballklubb, Ole Erik Stavrum til VG, dagen etter 3–0-seieren mot Servette.

I alt 184 klubber kjemper om en plass nyvinningen Europa Conference League. Til gruppespillet kommer en miks av klubber som har vært en del av kvalifiseringen, og klubber som har røket ut i siste kvalifiseringsrunde til Europa League.

Til slutt skal det være 32 lag i gruppespillet. Ingen av lagene er direkte kvalifiserte.

Torsdag spiller fire norske lag returoppgjør i andre kvalifiseringsrunde i ECL:

18.00: Bodø/Glimt - Valur (Glimt vant 3–0 i første kamp)

19.00: Vålerenga - Gent (VIF tapte 4–0 i første kamp)

19.00: Rosenborg - Hafnafjordur (RBK vant 2–0 i første kamp)

20.30: Servette - Molde (Molde vant 3–0 i første kamp)

Alle kampene kan du se direkte på VG+ Sport her

– Ikke «B-turnering»

Moldes Stavrum er klar på at Conference League slett ikke er noen «B- eller C-turnering». Han presiserer at den er viktig, både for det sportslige og det økonomiske.

– Europaspill for oss er todelt. For det første ønsker vi å skaffe oss den erfaringen internasjonal matching europacup gir. I tillegg er europaspill et kjærkomment økonomisk tilskudd for alle norske klubber som har muligheten til å kvalifisere seg, sier nordmøringen.

Fakta Utbetalinger fra UEFA Europa Conference League Første kvalifiseringsrunde: Cirka 1,5 millioner kroner

Andre kvalifiseringsrunde: Cirka 3,5 millioner kroner

Tredje kvalifiseringsrunde: Cirka 5,5 millioner kroner

Sluttspillrunde: Cirka 7,5 millioner kroner

Gruppespill: Cirka 30 millioner kroner

Kamp vunnet i gruppespillet: Cirka 5 millioner kroner

Uavgjort i gruppespillet: Cirka 1,7 millioner kroner

Vinner av gruppen: Cirka 6,5 millioner kroner

Toer i gruppen: Cirka3,3 millioner kroner

16-delsfinale: Cirka 6 millioner kroner

Åttedelsfinale: Cirka 8 millioner kroner

Kvartfinale: Cirka 10 millioner kroner

Semifinale: Cirka 20 millioner kroner

Andreplass: Cirka 30 millioner kroner

Mester: Cirka 50 millioner kroner Les mer

Spania, Italia, England, Tyskland og Frankrike vil alle ha ett lag i turneringen.

Nasjonene som er ranket mellom seks og 15 av UEFA vil ha to klubber med, mens land ranket mellom 16 og 50 får med tre klubber i turneringen.

Rosenborgs daglige leder, Tove Moe Dyrhaug, mener det nye formatet taler til Norges fordel.

– Etter innføringen av Conference League er det totalt flere lag som får adgang til gruppespill i Europa. Vi anser sjansen som større enn tidligere at Norge får minst ett lag med i gruppespillet fremover, sier Moe Dyrhaug til VG.

Les også Annullert scoring «vekket» RBK til live på Island: – Viktig at vi ikke rotet det til

Både Rosenborg, Molde og Bodø/Glimt har svært gode forutsetninger til å ta seg videre, med henholdsvis 2–0, 3–0 og 3-0-ledelser å ta med deg inn i returoppgjørene førstkommende torsdag. Vålerenga har derimot en langt tøffere oppgave foran seg, med 0–4 i sekken fra oppgjøret mot Gent i Belgia.

Trener Dag Eilev Fagermo og hans Vålerenga kan gå glipp av flere millioner hvis de ryker ut av Europa Conference League torsdag. Foto: Terje Bendiksby

Vanskeligere med Europa League-plass

Turneringens inntog gjør derimot at vi sjeldnere vil se norske lag i Europa League. Tidligere fikk både 2.- og 3.-plassen i Eliteserien muligheten til å kvalifisere seg inn i Europa League, sammen med vinneren av cupen.

Nå er den eneste veien for norske lag inn i nivå to-turneringen i Europa dersom forrige sesongs seriemester ryker ut av Champions League-kvalifiseringens 2. runde.

Bodø/Glimt møtte sine overmenn i Legia Warszawa allerede i den første kvalifiseringsrunden til Champions League, og havner dermed inn i kvalifiseringen til Conference League. I likhet med de andre norske lagene kom Glimt inn i andre kvalifiseringsrunde til den nye turneringen.

Hvor i kvalifiseringen man kommer inn avgjøres av hvor hver enkelt nasjon er ranket i UEFAs klubbkoeffisientlister. Molde er, etter flere år med Europa-suksess, ranket på 94.-plass.

Rosenborg er ranket som nummer 110, mens vi må helt ned til 264.-plass for å finne neste norske klubb i Bodø/Glimt. Disse poengene avgjør hvor mange Europa-plasser Norge får, og i hvilke turneringer.

– Vi har mange spillere som har fersk erfaring med Europa, og dette er noe hele klubben er opptatt av. Vi møter også annerledes motstand, som ofte ser ut til å passe oss bra. Vi har lange og stolte tradisjoner ute i Europa. Det håper jeg vi kan fortsette med, sier Stavrum om Moldes suksess.

– Flere må med

Samtidig håper han flere også kan melde seg på.

– Det er viktig for norsk fotball at klubber kvalifiserer seg. Der må vi sammen ta i et kollektivt tak og skaffe Norge nok poeng i UEFAs rankingsystem, fortsetter nordmøringen.

Moe Dyrhaug på Lerkendal presiserer at turneringen har stor betydning for trønderne.

– Det er ingen forskjell på satsingen i RBK fra tidligere. Vår ambisjon er «alltid Europa» , og motstanderne i Conference League er på et sportslig høyt nivå, sier hun.

– Hvordan påvirkes deres økonomiske handlekraft av et eventuelt gruppespill?

– Det vil være en god forsterkning av vår økonomi, som igjen vil sette oss i stand til å fortsette det langsiktige arbeidet rundt A-lag, akademi, stadion og klubb. Men dette er aldri noe vi budsjetterer med, utover den runden vi er kvalifisert for, sier Moe Dyrhaug.

Les også Pengerekorder i Glimt og Stabæk – Rosenborg og Brann blør

Både i Rosenborg og i Molde presiserer de at dette er viktige penger i klubbkassa. Sistnevnte dro inn godt over 150 millioner på Europa-suksessen sist sesong.

Positivt overrasket over inntektsnivået

Stavrum anslår at inntektene fra Conference League vil ligge på omtrent halvparten av det man kunne dratt inn i Europa League.

Moe Dyrhaug forteller at hun fikk seg en hyggelig overraskelse da hun fikk greie på potensielle utbetalinger fra UEFA.

– Vi ble positivt overrasket over at inntektsnivået var såpass høyt. Et gruppespill med noen gode sportslige resultater kan fort bety cirka 40 millioner kroner utbetalt fra UEFA.

Alle returkampene torsdag ser du på VG+ Sport her.

Det blir også studiosendinger med eksperter og gjester før kampene og i pausene. Til slutt runder VG+ Sport av med Europa Spesial med alle scoringer og oppsummering av de norske kampene.

Publisert Publisert: 27. juli 2021 19:40