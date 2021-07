Stord sto for lørdagens cupbombe: – Noe helt spesielt

(Stord - Haugesund 2–2, 7–6 på straffer) Lørdagens største cupbombe smalt i Sunnhordaland da Stord slo ut regjerende finalist Haugesund. Treneren til 3. divisjonsklubben var likevel ikke fryktelig overrasket.

– Vi visste at det ikke var en umulig oppgave. Vi er nok ikke like overrasket som det virker som at resten av Fotball-Norge er, sier Stord-trener Kim Rønningstad til VG lørdag kveld.

Dette var Stords første tellende kamp siden 26. oktober 2019 (!).

– Selvfølgelig er det gøy å få en sånn ramme, og møte den tapende cupfinalisten, sier Rønningstad.

Likevel så det ikke ut som det var i Sunnhordaland skrellen skulle komme. Et Haugesund-mannskap med flere av sine største stjerner fra start tok oppskriftsmessig ledelsen ved Ulrik Fredriksen etter halvspilt første omgang. Mads Sande doblet ledelsen fem minutter ut i andre omgang.

Så startet opphentingen. Erlend Grov reduserte etter 66 minutter, før Martin Pedersen utlignet i kampens siste ordinære minutt.

I ekstraomgangene ble det målløst, og kampen gikk til straffesparkkonkurranse. Der trakk Stord det lengste strået, og vant 7–6 i første runde i cupen.

– Det har vært cupbomber før, men jeg vet ikke hvor ofte det har skjedd at et lag kommer tilbake fra 0–2 mot et bra lag i sesong. Det er noe helt spesielt, sier Stord-treneren.

– Det ble en sånn dag i dag. Vi hadde muligheter til å punktere, men klarte ikke å benytte oss av dem, sier Haugesund-trener Jostein Grindhaug til VG.

SLÅTT UT: Christian Grindhaug og Haugesund er det første eliteserielaget som ryker ut av cupen 2021. Her fra onsdagens seriekamp mot Sandefjord. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

– Hvordan er det mulig at et eliteserielag ryker for et 3. divisjonslag som ikke har spilt kamp siden høsten 2019?

– Det har med fotballens natur, det. Man opplever sånne dager. Jeg har opplevd de før, og kommer til å oppleve dem igjen. Man må gjøre seg fortjent til vinne, sier Grindhaug.

Det var flere straffebom, men Haugesund-debutant Mads Solberg Johannesen bommet på gjestenes niende straffe. Så satte Jone Halleråker Jensen den avgjørende straffen i mål, og sendte Stord videre.

– Han tok det selvsagt tungt, men det er god læring i det. Da har han erfart det, og det går nok over, sier Grindhaug om Johannesen.

Drømmen om Ullevaal lever for Stord, som skal ut i ny runde neste helg. Haugesund må rette fokus over på eliteserieoppgjøret mot Strømsgodset onsdag.

– Vi har bevist at vi kan konkurrere med de beste lagene i Norge, sier Rønningstad.

– Vi har den kampen i tankene allerede, sier FKH-treneren.

