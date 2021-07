Tidligere England-spiller Paul Mariner er død

Dagen før England spiller EM-finale kom den triste nyheten om at den tidligere landslagsspilleren Paul Mariner (68) er død.

I AKSJON FOR ENGLAND: Her er Paul Mariner (t.h) i aksjon for det engelske landslaget under en kamp mot Kuwait i VM i 1982. Foto: HO FILES

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Familien hans bekreftet Mariners bortgang via hans Twitter-konto. Der opplyser de at han hadde hjernekreft.

– Paul levde et fullt liv, og var heldig nok til at han fikk representere noen fantastiske fotballklubber i tillegg til landet sitt, noe som betydde alt for ham. Han vil bli dypt savnet, skriver familien i meldingen.

Mariner representerte England mellom 1977 og 1985. Han fikk 35 kamper med flagget på brystet og scoret 13 landslagsmål. Han var med i både EM i 1980 og VM i 1982.

– Jeg er så lei meg over tapet av Paul Mariner. Jeg hadde gleden av å spille med ham for England under VM i 1982 i Spania. Han var en gentleman og en strålende spiller. Mine kondolanser til familien i denne triste tiden, skriver den engelske keeperlegenden Peter Shilton på Twitter.

I løpet av sin klubbkarriere spilte han for klubber som Ipswich, Arsenal og Portsmouth.

– Han var blant de gamle gode spisstypene, og var blant de virkelig store i det Ipswich-laget som Bobby Robson skapte, sier Arne Scheie til VG.

Mariner anses som en legende i Ipswich Town, der han var med på å vinne FA-cupen i 1977/78 og UEFA-cupen i 1980/81. I 2011 ble han også innlemmet i klubbens Hall of Fame.

Scheie var ikke klar over Mariners bortgang da VG ringte, og kommentatorlegenden synes at det var en trist beskjed å få.

– Han var en av de spillerne vi ble veldig glade i i forbindelse med tippekampene, sier Scheie.

Mariner hadde også en karriere som manager, og ledet først en av sine gamle klubber, Plymouth Argyle, før han etter hvert tok over MLS-klubben Toronto.

MANAGERKARRIERE: Paul Mariner, her fra tiden som Plymouth Argyle-manager. Foto: Rebecca Naden / PA Wire

Ipswich Town, som skal spille treningskamp senere lørdag, opplyser at de kommer til å spille med sørgebånd og at det vil være ett minutts applaus før avspark.

Om det blir noen markering fra Englands side under søndagens EM-finale mot Italia er uvisst.

– Hjerteknusende nyheter. Hvil i fred, Paul Mariner. Et strålende oppspillspunkt, en god trener og et av de hyggeligste menneskene man kunne møte. Jeg var priviligert som fikk se og møte deg, skriver den anerkjente journalisten Henry Winter på Twitter.

Publisert Publisert: 10. juli 2021 10:45 Oppdatert: 10. juli 2021 11:18