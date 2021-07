Dansk OL-vinner fikk uønsket oppmerksomhet: – Meget, meget upassende

Den danske OL-svømmeren Pernille Blume (27) skal til Tokyo for å forsvare sitt fem år gamle OL-gull. I forkant forteller hun om den uønskede oppmerksomheten hun fikk etter Rio-triumfen.

GULL VERDT: Pernille Blume feirer sin gullmedalje på 50 meter fri i Rio-OL. Foto: Erik Johansen / NTB

– De fleste meldingene jeg får på sosiale medier er meget, meget upassende. Det er mange seksuelle meldinger. Like etter OL i Rio var det helt klart på det mest intense, sier Blume til magasinet Ud & Se i forkant av Tokyo-OL, med start denne helgen.

Blume skal forsvare sitt overraskende OL-gull på 50 meter fri fra 2016 når OL-ilden tennes i Japan denne helgen. Hun ble kåret til «Årets Sportsnavn» på den danske idrettsgallaen i etterkant av at triumfen.

– Etter gallaen kunne tilskuerne komme inn til der vi satt. Det var så grenseoverskridende. Det var mange som gjerne ville ha bilder, det er greit nok. Men mange av dem hadde hånden altfor langt ned på ryggen min og sa virkelig upassende ting, sier Blume til magasinet.

EM-SØLV: Pernille Blume på vei mot sølv på 50 meter fri i Budapest i mai. Foto: Petr David Josek / AP

Ekstra Bladet skriver hvordan et brudd har gjort privatlivet vanskelig denne våren. Hun tok imidlertid EM-sølv i mai, bak hollandske Ranomi Komowidjojo.

Blume forklarer hvordan oppmerksomheten etter OL-gullet i Rio også brakte mye godt med seg, det var «vilt mange søte mennesker» som henvendte seg til henne med rosende ord.

– Men noen ganger kunne jeg plutselig overhøre samtaler omkring meg. De snakket om min kropp og mitt privatliv, og hva de hadde lest om meg i Se og Hør. Det er også en av grunnene til at jeg kan ha vansker med å gå ut i bikini. Det er mange som føler seg berettiget til å kommentere kroppen min fordi jeg er et sportsmenneske, og glemmer at jeg også er et menneske, sier hun til magasinet.

