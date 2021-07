Seieren glapp på overtid for gulljagende Molde: - Vi raknet helt

ÅRÅSEN (VG) (Lillestrøm - Molde 1–1) Etter et voldsomt press utlignet Lars Ranger (22) langt inn i overtiden mot serielederne. Moldes målscorer, Etzaz Hussain, mener de bukket under for presset.

Åråsen eksploderte i det Lars Ranger satte inn 1–1 på overtid mot Molde. Foto: Berit Roald

Lenge så det ut som en kontroversiell scoring fra Hussain skulle bli avgjørende, men slik ble det ikke.

Høyreback Lars Ranger har virkelig satt seg på kartet denne sesongen. Etter å ha scoret mot Vålerenga sist, var det også han som utlignet dypt inn i overtiden mot Molde.

Et enormt hodestøt etter et hjørnespark servert av Gjermund Åsen var nok til at lagene delte poengene.

– Vi stanget lenge, så det var utrolig godt å se den gå i inn, sier Ranger til VG.

Han forteller at han egentlig ikke skulle gå inn i den avgjørende duellen, men bestemte seg i siste liten. At han fikk gå opp så alene, overrasket ham.

– Jeg var egentlig blokkeringsspiller for Garnås i dag, men fikk streng beskjed av dommer før corneren at jeg ikke fikk røre en Molde-spiller. Da bestemte jeg meg bare for å gå for ballen, og da var det ingen som markerte meg, forklarer han.

Molde-stopper Sheriff Sinyan og resten av Molde-forsvaret sto godt imot i 93 minutter, men måtte gi tapt da Ranger steg til værs. Det irriterer den tidligere LSK-spilleren, som for første gang siden overgangen til Molde var tilbake på Åråsen for å møte gamleklubben.

– Jeg vet ikke helt hva som skjer på scoringa, men han kommer i voldsom fart. Det er selvfølgelig surt når vi leder så lenge, men slik som kampbildet ble er det greit med ett poeng, sier Sinyan til VG.

– Vi ble for defensive i forsvarsarbeidet vårt og falt for langt ned. Vi legger oss ikke ned selv om vi spiller uavgjort borte, men i dag er det prestasjonen vår som ikke er god nok, konkluderte Molde-trener Erling Moe overfor VG.

Etzaz Hussain scoret kampens første mål. Foto: Berit Roald

Etter en førsteomgang uten de helt store hendelsene, men hvor hjemmelaget var det beste laget, eksploderte det like før pause.

Kampens første scoring kom da Etzaz Hussain fikk stå merkelig alene i feltet etter et hjørnespark, og satte ballen kontrollert i nettet fra kort hold.

«Hele» Åråsen trodde Molde-spilleren var i offside, men LSKs Lars Ranger hadde fått seg en smell i duellen med Sheriff Sinyan . Backen ble liggende inne i egen femmeter, og dermed var offsiden opphevet. Molde kunne spasere i garderoben med ledelse 1–0.

– Jeg visste ikke om jeg var i offside, men jeg tenkte bare jeg skulle avslutte. Avslutningen var god, men jeg synes prestasjonen vår i dag er skuffende. Vi raknet helt etter en grei periode i andreomgang, sier Etzaz Hussain til VG.

– Vi ble utkjempet, og klarte ikke håndtere trøkket med publikum og momentumet deres. Det går ikke på innsatsen, men Lillestrøm var bedre enn oss i andreomgang, fortsetter han.

Etter hvilen fortsatte hjemmelaget å skape farligheter, men Molde var farlige hver gang de kunne sette i gang kontringer. Åråsen kokte i siste halvdel av kampen, og viste tydelig sin misnøye mot Molde-spillerne.

Andreas Linde sto en enorm kamp for Molde bakerst, men Lars Rangers knallharde hodestøt evnet han ikke å avverge.

Dermed endte det 1–1 på Åråsen, og Molde forspilte muligheten til å distansere Bodø/Glimt i toppen av tabellen.

Tidligere LSK-spiller, Erling Knudtzon, fikk som ventet mye tyn fra hjemmepublikummet på Åråsen. Han spilte for klubben i ni år, frem til januar 2019. Sist han spilte på Åråsen, scoret han for Molde. I dag var han plassert på høyrebacken.

– Det er tøft å være her når de får det voldsomme trøkket med publikum. Jeg fikk med meg litt av det som ble meldt, men det regnet jeg med ville komme. Det skal være trøkk og følelser her, så det tåler jeg. Jeg smilte bare og ga tommel opp tilbake, sier Knudtzon til VG.

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 14 9 3 2 34 – 13 21 30 2 Bodø/Glimt 14 7 4 3 29 – 15 14 25 3 Kristiansund 13 7 2 4 13 – 12 1 23 4 Rosenborg 14 6 4 4 26 – 19 7 22 5 Vålerenga 14 5 6 3 25 – 20 5 21

