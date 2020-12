Norsk storeslem: Skiskytter-Sturla med suveren seier nummer to

Sturla Holm Lægreid (23) vant sin andre verdenscupseier denne sesongen - og totalt - etter turbofart i sporet og fenomenal skyting på sprinten i Østerrike.

IMOONERENDE OPPVISNING: Sturla Holm Lægreid (23) vant sin første verdenscupseier i Finland 28. november (bildet). Torsdag 17. desember vant han nummer to, på den dobbelte distansen, i Hochfilzen. Foto: MAURI RATILAINEN / COMPIC

Sturla Holm Lægreid tok sin første seier i verdenscupen i Kontiolahti for en måned siden, på 20-kilometeren. Denne gangen gjentok han bedriften på den halve distansen, til delvis overraskelse for ekspertene.

– Wow! jubel-skrek han inn i TV-kameraet da saken var klar - i god tid før en god del av de siste startende konkurrentene var i mål.

Noen minutter senere, etter å ha summet seg, felte Sturla Holm Lægreid en gledeståre eller to over det smittevernende munnbindet.

Sturla Holm Lægreid, Johannes Dale og Johannes Thingnes Bø bekledde lenge og til veis ende toppen av resultatlisten. Til slutt endte det med fire nordmenn øverst: Vetle Sjåstad Christiansen ble nummer fire.

Sveriges favoritt, OL-gullvinner Sebastian Samuelsson (23), tok 5. plassen.

– Det er helt ufattelig må jeg si, bare. I dagens skiskytterverden, med så mange gode løpere, utbrøt NRK-ekspert Ola Lunde da den norske dominansen var et faktum.

Sprinten i østerrikske Hochfilzen startet og ble avsluttet under gnistrende blå himmel, med hele 108 herrer i sporene kranset av mye brunt gress og i vårtemperatur. Rekken av norske seiershåp gikk ut relativt sent, mens Sebastian Samuelsson var blant de aller siste med startnummer 94.

Vel å merke uten alminnelige tilskuere på plass, av kjente årsaker.

– Det er et fantastisk nivå på det norske laget nå, uttalte NRKs ekspertkommentator Ola «troll i ord» Lunde på bakgrunn av fire forskjellige norske herrer på toppen av pallen i verdenscupene denne sesongen.

Med Johannes Dale (23) som den siste for seks dager siden, på sprint i nettopp Hochfilzen.

Dale så ifølge NRKs hjemmesittende kommentatorer pigg ut i det han tok tak på sine første metere. Sammenlagtleder Johannes Thingnes Bø gikk ut uten lue. Sturla Holm Lægreid (23) gikk da allerede styggfort. Han ledet innledningsvis med startnummer 39 og skjøt fullt hus fra første stående.

Syv sekunder kjappere ut enn Johannes Dale, som også skjøt feilfritt.

– Enorm førsterunde! konstaterte NRK-ekspert Ola Lunde med tanke på Lægreid.

Johannes Thingnes Bø likte åpenbart ikke det, for å si det slik. Men han ble for ivrig og bommet «oj, oj, oj» to ganger fra liggende. Det var merkelig, kommenterte Lunde, under disse forholdene. 20. plass etter 300 meter med strafferunder.

Sturla Holm Lægreid fortsatte sin imponerende oppvisning. Null bom, lynrask i sporet. Johannes Dale traff også så det suste, men var nær sjanseløs på skiene sammenlignet med Sturla Holm Lægreid. Lægreid, Dale, Thingnes Bø - «comeback kid» etter fullt hus på stående - nummer en, to og tre etter de to første skytingene.

Tarjei Bø rykket midlertidig inn på 2. plass etter sin første skyting.

Mot mål begynte det å lugge for Sturla Holm Lægreid. Men han holdt unna for Johannes Dale med åtte sekunder margin til slutt. Samtidig tapte Tarjei Bø litt i sporet og sprakk under siste stående skyting. Han endte på 14. plass, Aleksander Fjeld Andersen ble nummer 24.