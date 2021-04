Presidentkandidat Lewis fikk sparken – nå kan hun bli historisk

Den mektige FIS-generalsekretæren Sarah Lewis (56) fikk sparken etter 20 år. Hun har to hovedteorier om hvorfor hun måtte gå på dagen, og mange tanker om hva hun vil gjøre dersom hun blir ny president i Det internasjonale skiforbundet.

MED PRESIDENTEN: Gian Franco Kasper har vært president i Det internasjonale skiforbundet siden 1998. I juni går han av. Sarah Lewis vil gjerne overta. Her var de som president og generalsekretær på Tour de Ski i 2013. Foto: Bjørn S. Delebekk

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

«Kan vi utsette 15 minutter?» tikker inn på sms.

Noen minutter senere:

«Møtet holder på fortsatt, 15 minutter til?»

Britiske Lewis, med norsk mann, har lange og hektiske dager. Om noen uker skal Det internasjonale skiforbundet (FIS) velge ny president. Etter 23 år som FIS-president takker Gian Franco Kasper for seg.

Lewis er en av fire hovedkandidater til å overta – og foreløpig den eneste kvinnen.

I dag er alle de 11 i FIS-styret menn. Lewis kan bli historisk. FIS har bare hatt fire presidenter siden svenske Ivar Holmquist ble den første for 97 år siden. Alle har vært menn.

Lewis skal rekke å prate med «alle» først. Hun har bare noen uker på seg til å overbevise om at hun bør bli den neste presidenten, i en verden som stort sett består av menn. Over 50 år.

«Hello, how are you?» Så er Lewis på tråden. De 30 avtalte minuttene ble over en time. Hun snakket på innpust og utpust om utfordringene til skisporten.

BLANT DE MEKTIGE: Sarah Lewis sammen med IOC-president Thomas Bach under ski-VM i Lahti for fire år siden. Foto: Bjørn S. Delebekk

Men først, hvorfor fikk hun sparken som generalsekretær? I oktober ble hun kalt inn til Kasper og fikk beskjed om at hun måtte slutte. Med umiddelbar virkning. I sitt manifest for presidentkandidaturet skriver hun at FIS må være transparent og til å stole på.

– Det er sant, jeg har ikke fått noen konkret forklaring på hvorfor jeg måtte gå, sier Lewis til VG.

– Men vil ikke avgangen henge over deg som en hemmelighet dersom du blir valgt til president?

– Det er ikke en spesiell sak som utløste det. Det var ikke noe som sto på. Men det er to ting som kan være årsaker, men det blir bare spekulasjoner fra meg. Det første: Det var noen forbund som spurte om jeg ville stille som presidentkandidat. Jeg sa at jeg ville tenke på det. Men jeg ville ikke gjøre noe før etter at vintersesongen var over, siden jeg hadde min rolle som generalsekretær. Jeg ville ikke blande de to rollene. Jeg ville ikke stjele fokuset fra utøverne som var i sesong. Jeg ville ikke ha politikk da det var sesong, svarer Lewis.

FIS-TOPPER: Både Sarah Lewis og Gian Franco Kasper har brukt livet sitt på skiidrett. Her er de under ski-VM i Lahti i 2017. Foto: Terje Pedersen / NTB

Lewis sier at det muligens er noen av medlemmene i FIS-styret som ikke likte at hun ville vurdere å stille til valg som president.

– Om jeg hadde blitt presentert for et valg mellom å stille som presidentkandidat eller fortsette som generalsekretær, da kunne jeg vurdert situasjonen. Men jeg trodde ikke det var et tema, siden det aldri ble tatt opp med meg, sier Lewis til VG.

Flyttet hjemmefra som 15-åring

Hun flyttet fra London som 15-åring for å gå på skigymnas i Moutiers i Frankrike. Lewis var alpinist og deltok i OL i Calgary i 1988. Hun flyttet aldri hjem til England. Livet har vært ski. Hun bor i Sveits, i nærheten av hovedkontoret til FIS i Oberhofen, 30 kilometer fra hovedstaden Bern.

– Jeg lever, ånder, spiser og sover FIS. Jeg stiller høye krav til meg selv og det jeg gjør, sier Lewis.

FIS-LEDELSEN: Her er styret i Det internasjonale skiforbundet samlet under kongressen i Hellas i 2018. Daværende generalsekretær Sarah Lewis eneste dame i bildet. Foran til venstre: Skipresident i Norge, Erik Røste. Nummer tre fra venstre foran: Avtroppende FIS-president Gian Franco Kasper. Foto: Foto: FIS.

Hun tror lederstilen kan være den andre grunnen til at hun måtte gå av.

– Jeg er kommanderende. For noen kan jeg være overveldende. Min stil er preget av høyt tempo. Jeg lar ingen sten ligge usnudd. Jeg er som en utøver, jeg er ikke på jobb fra klokken 09 til 17, jeg gjør det som skal til. Det kan være personer som hadde problemer med mitt tempo og kraftfulle tilnærming. Kanskje er det sånn for kvinner i lederposisjoner, at det er mer utfordrende å være både respektert og likt. Jeg var respektert overalt. Men fordi jeg var så «på» alt og kravstor til meg selv og andre, så var jeg ikke populær overalt, sier Lewis til VG.

– Har du snakket med Kasper etter at du måtte gå av i oktober?

– Nei, jeg har ikke hatt kontakt med ham siden jeg måtte gå av. Men jeg har ingen problemer med noen i FIS-styret. Jeg har kontakt med flere av dem. Erik Røste har jeg hatt jevnlig kontakt med gjennom sesongen. Før jul sendte jeg alle i styret en melding med gode ønsker for julen. Jeg vil jobben med dem alle, jeg har ingen negative tanker rundt noen av dem, svarer Lewis.

Les også Dette mener løperne om Dæhlies klassisk-utspill

VG har stilt Kasper spørsmål om hvorfor Lewis måtte forlate jobben og hva han tenker om at hun stiller som presidentkandidat, via hans sekretær Jenny Wiedeke. VG har også spurt om han mener det er behov for flere kvinner i FIS.

– President Kasper kommenterer ingen av de fire kandidatene, heller ikke valget som kommer 4. juni, skriver Wiedeke i en epost.

Skipresident Erik Røste er en av dem som var i møtet som endte med at Lewis måtte gå. Han vil ikke svare om sin rolle i prosessen.

– Jeg kan bekrefte at jeg har hatt og fortsatt har god kontakt med Sarah, sier Røste.

Gift med norske Jørn

Lewis var svært skuffet etter at hun måtte forlate jobben som generalsekretær. 56-åringen hadde jobbet døgnet rundt med coronaprotokoller og myndigheter for at det skulle bli konkurransesesong i en spesiell tid. Jobben var livet hennes. Men nå sier hun at hun har gått videre. Hun har lagt det bak seg. Blant annet har hun tatt lederkurs ved IMD i Lausanne i Sveits. Og i mars giftet hun seg med kjæresten gjennom 30 år, nordmannen Jørn Kåsine, som sa ja i bunad.

6. april ble det klart at Det belgiske skiforbundet har nominert Lewis som FIS-president.

I dag er det elleve styremedlemmer i FIS. Alle menn. Alle er over 50 år bortsett fra Steve Dong Yang fra Kina som er født i 1974. Presidenten er mann. De fire visepresidentene er menn. Det er en kvinne og en mann som utøverrepresentanter.

– Dette er alle enestående personer, men FIS må representere alle. Sport er mer kjønnsbalansert, og det må bli mer reflektert hos FIS. Damene er store stjerner som Therese Johaug og Mikaela Shiffrin. Sistnevnte er den første som har kjørt inn over én million sveitserfranc i rene premiepenger i løpet av en sesong, uansett kjønn, sier Lewis og legger til:

– Premiepenger er en annen ting, nå er det likt flere steder, men ikke i hopp og kombinert, der er det en jobb å gjøre.

SUPERSTJERNE: Sarah Lewis fremhever amerikanske Mikaela Shiffrin som en av de aller største vintersportsstjernene. Hun tok gull, sølv og to bronse i VM i Cortina tidligere i år. Foto: LiveMedia/Sergio Bisi / IPA / IPA Milestone

Det foreløpige motkandidatene om presidentvervet er menn:

Urs Lehmann (51), tidligere verdensmester i alpint fra Sveits.

Mats Årjes (54), president i Sveriges olympiske komité, tidligere svensk skipresident.

Johan Eliasch (59), administrerende direktør og styreleder i sportsutstyrsgiganten Head. Milliardær fra Sverige.

Les også Tarjei Bø mener langrenn bør lære av skiskyting: – Toppidrett er underholdning

Men det kan komme flere presidentkandidater, fristen for å levere forslag er 4. mai. Det er ikke klart hvem Norge vil støtte. Styret i Norges skiforbund samles 5. mai.

– Da vil vi diskutere dette. Men kandidatlisten offentliggjøres ikke før 14. mai fra FIS, så det er mulig vi må ta en endelig diskusjon og beslutning etter det, sier skipresident Røste til VG.

Vil ha maks-tid på 12 år

FIS har årlige inntekter på rundt 430 millioner kroner og har 130 medlemsland. FIS holder 330 verdenscuparrangementer i året, og har nesten 31000 lisensierte utøvere (63 prosent menn/37 prosent kvinner).

Det er presidentvalg 4. juni. Da gir Kasper seg etter nøyaktig 23 år som president. Før det var han generalsekretær i FIS like lenge. Sarah Lewis startet i FIS i 1994 og hadde flere arbeidsoppgaver før hun ble generalsekretær i 2000.

Hun vil at FIS skal vurdere å ha begrensninger på hvor lenge presidenter og styremedlemmer i FIS kan sitte.

– På den ene siden må vi ikke miste ekspertisen, men man må utvikle seg, og hjelpe andre å utvikle seg. Etter at perioden er over kan man ha en mentorrolle, sier Lewis.

– For hvor lange perioder mener du en president kan velges?

– For fire år. Maks tre perioder, så maks 12 år. Det samme for styremedlemmene, svarer Lewis.

– Hva er de største utfordringene for skisporten i dag?

– Det er mye vi må diskutere. I alpint er det for mange skader. Presser de for hardt? Er det blitt for akrobatisk? Kan det være plass til både kombinasjonen (utfor og slalåm) og parallellslalåm i OL? I dag er det ikke det. I langrenn blir det nå diskutert om det er plass til både klassisk og skøyting i Norge. Det går på kostnader med utstyr og smurning. Det er komplisert og ikke løst over natten, men vi må diskutere det. I Sverige ønsker damene å gå like langt som herrene. Alt dette må vi diskutere, sier Lewis.

Les også Bjørgen uenig med Dæhlie – lanserer et annet forslag

Gleder seg med hopp-damene

Hun er engasjert på vegne av alle idrettene FIS favner. Hun syns det var fantastisk at damene hoppet i stor bakke i VM i Oberstdorf.

– Det var en utmerket konkurranse. Nå må vi utvikle programmet i verdenscupen. Det er et solid fundament for fremtiden nå, sier Lewis.

Maren Lundby ble hopphistoriens første kvinnelige vinner i storbakken:

Lewis nevner snø og å bekjempe klimaforandringer som et satsingsområde. 56-åringen nevner freestyle og snowboard som idretter som når en annen kultur enn og mennesker enn langrenn. Dette er actionidrett med sin egen identiet. Hun mener FIS må bli flinkere til å se muligheter.

– Nå har FIS en god mulighet til å bli sterkere globalt på ski og snowboard. Vi må bli mer moderne og gjøre oss mer attraktive for sponsorene. Vi må investere i idretten og vintersportsturismen. Ski må ble en del av livet. Sånn som sykling og golf er idrett til rekreasjon, så må ski også være det flere steder enn i Norge. Dere går på ski hele tiden, sier Lewis og ler lett.

– Hvorfor skal de velge deg til president?

– Jeg har på alle måter et internasjonalt perspektiv, samtidig som jeg vil utvikle FIS på alle nivåer sammen med medlemslandene og rettighetshaverne. Jeg har gått på skole og lært. Jeg er en bedre leder nå. Jeg har møtt så mange mennesker de siste seks månedene. I motsetning til de andre så er jeg klar fra dag én. Jeg trenger ikke ble kjent med noen, jeg har internasjonale kontakter, jeg har kontakter i IOC. Fra valget er det åtte måneder til OL i Beijing, jeg er klar, sier Lewis og legger til:

– Etter tilbakemeldinger jeg har fått, så har jeg en sterk posisjon.

Publisert Publisert: 15. april 2021 17:38 Oppdatert: 15. april 2021 18:20