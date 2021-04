Legende kritisk til Klopp: – Tonedøv

England-legenden Gary Lineker reagerer på Liverpool-manager Jürgen Klopps beskjed etter Super League-bråket.

VAKTE OPPSIKT: Jürgen Klopp kom med uttalelser som Gary Lineker forsto lite av. Foto: DAVID KLEIN / POOL

Sist søndag kveld ble det kjent at 12 av Europas beste klubber, deriblant de seks største i England, var enige om å starte en egen Super League. Motstanden kom raskt fra «alle kanter», og de neste dagene trakk alle lagene utenom Real Madrid, Juventus, Barcelona og Milan seg.

I forkant av Liverpools 1–1-kamp mot Newcastle ba Jürgen Klopp om ro rundt saken.

– Det gjør veldig vondt. Våre eiere gjorde en feil. Men det jeg ikke likte, var at Leeds-fansen for eksempel gikk på oss. Vi hadde ingenting med dette å gjøre. Vi var bare ansiktet utad på det, sa Klopp til BT Sports.

Spillere og managere virker ikke å ha vært involvert i Super League-planene, og alt tyder på at det var klubbenes eiere som ønsket den nye ligaen. Liverpools eier John W. Henry er en av flere som har beklaget.

Den siste tiden har det vært protester fra fans utenfor stadion til Liverpool, Manchester United, Chelsea og Arsenal blant annet.

– Det var ikke Liverpool som ønsket det. Det var representanter for Liverpool. Når jeg ser bildene utenfor Arsenal og Chelseas stadioner de siste dagene, tenker jeg virkelig at dere alle må roe dere ned litt. I går satt tre journalister på Sky Sports hele dagen og pratet om det. Det fyrer folk opp, sa Klopp og minnet om at vi fortsatt lever i en pandemi.

Klopp har tidligere i uken gått hardt ut mot Sky-ekspert og tidligere Manchester United-spiller Gary Neville.

Den tyske manageren fortalte deretter at han ønsker seg at «man kan gå videre» nå.

Gary Lineker, kjent TV-personlighet i England og tidligere landslagshelt, er ikke imponert over beskjeden til Klopp.

– En håndfull eiere prøver å rive spillet vårt fra hverandre og kommer kanskje til å forsøke og gjøre det igjen, og vi får bare beskjed om å «roe oss ned og gå videre». Jeg er en stor beundrer av Klopp, men han er spektakulær tonedøv her. Uten fansen av det vakre spillet vårt, ville det vært mye styggere i dag, skrev Lineker på Twitter med henvisning til Klopps intervju.

Klopp har ikke uttalt seg om meldingen til Lineker.

