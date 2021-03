Bryte-Berge i vektkamp før OL-kvalifiseringen: – Går rundt som et vandrende lik

Stig-André Berge (37) «går rundt som et vandrende lik» for i løpet av syv dager å redusere kroppsvekten med fem kilo til innveiingen før OL-kvalifiseringen i Budapest neste helg.

TUNNELSYN: Stig-André Berge (37) har ett mål for øye, nemlig OL i Tokyo om fire måneder. Om en uke kan han kvalifisere seg for de utsatte sommerlekene i Budapest. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Det er fem kilo nå. Jeg har en uke på meg. Det er ikke morsomt å gå ned i vekt. Men det er en del av gamet, sier bronsemedaljevinneren fra Rio de Janeiro-OL for fire og et halvt år siden.

Stig-André Berge og Norges seks øvrige OL-kvalifiseringsklare brytere - fem menn og to kvinner - har i snart to uker ligget i treningsleir i Budapest, der rundt 280 brytere fra nær 40 nasjoner er påmeldt i den såkalte Europa-kvalifiseringen til Tokyo om fire måneder.

Kravet for å få tildelt OL-billett: Finale.

For Stig-André Berges del i 60-kilosklassen.

Fakta Grace Bullen med 12 motstandere i 57-kilosklassen Norges syv brytere som skal prøve å bryte seg til en OL-billett i Europa-kvalifiseringen i Budapest 18. til 21. mars (antall påmeldte brytere i parentes): 60-kilosklassen: Stig-André Berge (17) 67-kilosklassen: Morten Thoresen (19) 77-kilosklassen: Per Anders Kure (21) 97-kilosklassen: Felix Baldauf (18) 130-kilosklassen: Oskar Marvik (16) 57-kilosklassen: Grace Bullen (13) 76-kilosklassen: Iselin Maria Moen Solheim (17) Les mer

Innveiingen er to timer før han skal ut i sin første av sannsynligvis tre til fire matcher lørdag og søndag.

Les også Bryter-Berges OL-thriller: – Litt som russisk rulett

Det innebærer at han de neste dagene stort sett vil ligge på senga, rusle en tur, sitte i badstue, hver dag gjennomføre en kort, intensiv treningsøkt og spise så lite og kalorifattig at nålen på vekten viser rett under 60 kilo lørdag 20. mars - og at han samtidig har energien som trengs for å få has på motstanderne som venter.

– Jeg går drastisk ned på mengde mat og drastisk ned på aktivitet. Men det er viktig at det skjer på en forsvarlig og riktig måte. Det er om å gjøre ikke å komme ut på matta som slakt, sier Stig-André Berge.

Han understreker at «dette» ikke er noe for unge utøvere og amatører, og at han støtter seg til kunnskap og ernæringsekspertise når det gjelder mat- og energiregnskapet knyttet til vektkampen - som han har flere karakteristikker for.

Les også Brytelandslagets ekstreme OL-plan: – Vi må på jobb

– Jeg går rundt som et vandrende lik uansett, og enda mer nå som jeg ikke har fått sol på kroppen på lang tid, sier han blant annet.

Han tilføyer at det er veldig individuelt hva andre toppidrettsutøvere, og i dette tilfellet bryterne, gjør for å gå ned i vekt i idretter der det er påkrevd. «Knepene» kan også endre seg med alderen. Som ung løp Stig-André Berge noe kilometer før frokost for å sette i gang «forbrenningsprosessen». Nå rekker det med en gåtur.

Les også Tannløse Thoresen hadde ofret «hele kjæften» for OL-medalje

Det siste døgnet før kroppsvekten må være på plass i vektklassen hans, spiser han heller en «Snickers» fremfor en brødskive av hensyn til energien alternativene gir.

Ned i vekt-kampen startet for Stig-André Berges del så smått for to uker siden. Den varer med andre ord i tre uker.

– Kroppen er rar. Jeg har ligget fire kilo over (60) lenge. Men da jeg skal starte med å gå ned i vekt, veier jeg plutselig «mye» mer. Det er beinhardt, og ikke noe alle kan gjøre. Men dette er jo toppidrett, og alle som driver med det må gjennom noe ekstremt på enkelte områder, sier Stig André Berge.

– Det er OL som gjelder, gjentar han.

Det mener i høyeste grad europamester Morten Thoresen også:

Trekningen av motstandere er onsdag.

– Er det noen av de 16 andre bryterne i din vektklasse i kvalifiseringen du gjerne vil møte, eller helst ikke vil møte i første kamp?

– Når det gjelder EM-kvalifiseringen har alle på den listen en reell sjanse til å kvalifisere seg til OL. Det er egentlig hipp som happ. Jeg har ingen drømmetrekning. Det er ett fett, svarer han - uironisk.

Les også Norges nye brytesjef: – Et scoop

Under oppkjøringen i Budapest har han sparret mot «alle» han kan komme til å møte i kampene om to OL-plasser.

– Vi har hatt noen konkurransedager med dømming og hele pakka. Det har gått veldig bra. Det er et psykologisk spill i hver økt. Det gjelder ikke å vise bort triksene dine, og samtidig vise hvem som er tøffest. Det er veldig spesielt, sier Stig-André Berge.

Publisert Publisert: 12. mars 2021 20:33 Oppdatert: 12. mars 2021 20:50