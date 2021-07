Kjønø ønsker å bli Stabæk-trener: – Jeg regner med at de vet at jeg har lyst

Eirik Kjønø innrømmer interesse for å ta over etter Jan Jönsson i Stabæk.

AKTUELL: Eirik Kjønø er en het kandidat til å ta over etter Jan Jönsson i Stabæk. Foto: Fredrik Hagen

– Klubben må gjøre en god prosess og finne ut hvem som er den beste treneren. Det viktigste er at klubben alltid er størst, sier Kjønø til VG.

Den unge treneren inntok rollen som assistenttrener i Bærum-klubben før sesongstart, etter tre år som hovedtrener i Grorud IL. Søndag ble det klart at Stabæk har ledig stilling som hovedtrener. Jan Jönsson slutter etter en tung sesongstart.

– Jeg har ambisjoner om å bli hovedtrener i Eliteserien, og jeg føler meg klar, forteller han og utdyper:

– Det ligger litt i kortene at jeg skal ta over på et tidspunkt, om det er nå eller senere må klubben finne ut av.

Han forteller at Torgeir Bjarmann skal ta en prat om fremtiden med ham og resten av trenerteamet i løpet av dagen.

– Skal du fortelle på møtet at du ønsker å ta over Jönsson sin rolle?

– Jeg regner med at de vet at jeg har lyst. De vet at jeg har store ambisjoner. Stabæk fristet veldig for min del, og jeg ønsker å bygge noe over tid, svarer Kjønø.

– Hvis de mener jeg er den beste kandidaten, er jeg klar, legger han til.

Bjarmann forteller til VG at de ønsker å få inn erstatter så fort som mulig, og legger ikke skjul på at assistenten er aktuell.

– Kjønø er en klar kandidat, men så har ting skjedd litt fortere enn vi hadde tenkt. Vi har jo en utviklingsplan, men etter seks måneder må vi vurdere det, sier han.

– Har dere noen andre aktuelle kandidater?

– Dette har skjedd veldig fort, så vi har ikke jobbet med det så lenge. Men det finnes mange kandidater, så det tror jeg ikke skal bli noe problem, svarer Bjarmann.

– Hva ser dere etter i den nye treneren?

– Vi vet hva vi søker, også får vi se om vi treffer. Men det var jo en av grunnene til at Eirik (Kjønø) kom inn.

– Jeg kan ikke forstå noe annet enn at han får den jobben. Og hvis han ikke får den, kan jeg ikke forstå hvorfor de hentet ham i utgangspunktet, sier Eurosport-ekspert Joacim Jonsson.

– Finnes det noen andre aktuelle kandidater?

– Nei, jeg tror ikke det. De har sett for seg at han skal ta over etter Jönsson siden de hentet han, men nå har det blitt tidligere enn hva de forventet.

