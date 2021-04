Bjarte Myrhol vurderte nøye å legge opp. Svaret fikk han i dagboken sin.

– Det har gått utover livskvaliteten, sier Bjarte Myrhol om de store smertene.

Bjarte Myrhols drømmescenario er å avslutte karrieren med OL-gull. Foto: NTB

Dårlig søvn. Medisinbruk. Og store smerter i dagliglivet.

Da Bjarte Myrhol (38) leste gjennom sin egen dagbok, skjønte at han må si stopp. Stopp til en fremgangsrik klubbkarriere med Skjern. Og stopp til en landslagskarriere med 789 mål på 254 kamper. Håndballveteranens siste kamper blir under OL i Tokyo i sommer.

Skulderskaden han pådro seg sist sommer har vært avgjørende.

– Det har vært så mye smerter, at da jeg skulle ta beslutningen, ønsket jeg å vite at det ikke skal være halvannet år til med slike smerter. Jeg vet jeg klarer å holde ut frem til OL, men måten jeg har brukt kroppen på, er egentlig over grensen for hva jeg burde gjøre. Det var det dagboken viste, sier Myrhol på en pressekonferanse tirsdag.

Bjarte Myrhol har vært en lederskikkelse på landslaget i en årrekke. Han fikk debuten mot Egypt i august 2002. Foto: Vidar Ruud / NTB

Gikk utover livskvaliteten

Myrhol fortalte landslagsledelsen om beslutningen under OL-kvalifiseringen i Montenegro i mars. Nyheten ble kjent for allmennheten tirsdag.

Myrhol sier at en «ordentlig lang prosess» ligger bak beslutningen. Han har vurdert fordeler og ulemper ved å legge opp. Da han satt seg mer inn i det, ble det lettere å takle at karrieren var over.

– Det var ingen annen utvei, sier Myrhol.

Han sikter da til skuldersmertene.

– Det har godt over livskvaliteten utenfor håndballbanen. Jeg tror ikke ungene har lagt merke til det. Men at Charlotte (kona) har hatt en mann hjemme som har hatt vondt og er blitt preget av det, det er det ingen særlig tvil om. Det har vært lengre perioder med elendig søvn på grunn av smerter. Det har vært såpass ille at det har preget meg kraftig.

I det siste har Myrhol prestert bedre for klubblaget sitt Skjern Håndbold. Det styrker troen hans på at han kan bidra sterkt i OL.

– Formen kommer mer og mer. Jeg har store planer om å prøve å avslutte med stil, sier Myrhol.

Har lagt planer

Myrhol har egentlig drømt om å spille til han er 40 år. Nå vil han være 39 når han gir seg. Myrhol sier at han har god kontroll på livet etter håndballen. Planer er allerede lagt.

– Først og fremst brenner hjertet for barneidrett og «Learn Handball», sier Myrhol.

«Learn Handball» er en app med tips, øvelser og treningsplaner for barn og unge. Myrhol har med seg flere store håndballstjerner på prosjektet, og nå kan han snart bruke enda mer tid på det.

– Jeg kommer til å gå «all in» i det, og så får vi se om det blir noen andre prosjekter også.