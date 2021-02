Klæbo usikker foran VM: – Det er en form for risiko

Johannes Høsflot Klæbo (24) aner ikke hvordan VM-formen kommer til å være.

LADER OPP TIL VM: Johannes Høsflot Klæbo på Sjusjøen fredag. Foto: Geir Olsen

Johannes Høsflot Klæbo har levert gull på bestilling i to mesterskap. Gull på sprint, lagsprint og stafett i OL i 2018 og VM året etter.

– Jeg føler på presset. Men nå er det mange andre skiløpere som får det presset også. For eksempel Erik (Valnes) på klassisk sprint. Jeg klarte ikke å slå ham i Ruka. Ingen klarte å slå ham den dagen. Han er like stor favoritt som meg, sier Klæbo til VG og legger til at han er spent på hva Emil Iversen leverer i VM.

Slik så det ut da Valnes tok Klæbo på oppløpet i verdenscupstarten i Ruka:

VM starter med sprint i Oberstdorf torsdag 25. februar.

Få skirenn

Langrennsløperne er på samling foran VM-avreise. Løperne bor på Sjusjøen. Klæbo har valgt å bo på sin egen hytte på Skeikampen. Der har han selskap av pappa Håkon Klæbo.

Mens Klæbo har konkurrert særdeles lite denne sesonge, så har en av hans argeste konkurrenter Aleksandr Bolsjunov gått nesten alt. Han har vunnet det meste, men her mistet han fullstendig hodet:

Forrige uke trente Norges ankermann på stafett fortsatt to økter om dagen. Nå skal han begynne å slippe opp.

– Jeg ønsker å prege VM. Prestasjonsmålet er å gå fort på ski. Med denne oppkjøringen er jeg spent, sier Klæbo.

– Du har knapt gått internasjonale renn denne sesongen. Føler du at du har kontroll foran VM?

– Jeg har litt kontroll. Men det er en form for risiko det jeg holder på med. Det blir spennende å se, svarer Klæbo.

Han har bare gått seks verdenscuprenn denne sesongen. Det er blitt tre seirer. I tillegg har han gått åtte nasjonale skirenn, inkludert tre renn i NM. Til sammenligning har Bolsjunov gått 20 verdenscuprenn. Det er blitt ti seirer.

MED PAPPA: Johannes Høsflot Klæbo pendler mellom Sjusjøen og hytta på Skeikampen når han lader opp til VM. Her sammen med pappa Håkon fredag. Foto: Geir Olsen

For med corona og annerledes sesong, så har Klæbo valgt å trene mye mer enn tidligere, og hardkjøret har fortsatt ved siden av de rennene han har gått.

Han har tatt en sjanse. Funker oppskriften med mye trening kan det bli færre konkurranser og mye trening som blir den nye måten å gjøre det på for Klæbo.

– Vi få se hvordan dette fungerer, sier Klæbo.

