Utøverne fikk beklagelse etter Besseberg-saken: – Utrolig viktig

POKLJUKA (VG) Johannes Thingnes Bø (27) og Sturla Holm Lægreid (23) mener det var på tide at IBU kom med en beklagelse til utøverne etter skandalerapporten om tidligere president Anders Besseberg.

– Det var kjempebra og utrolig viktig for IBU at de gjorde det. Det er enkeltpersoner som har gjort dette, men det er gjort i en organisasjon der det garantert er noen som har fått med seg et eller annet, men ikke kanskje tenkt så mye over det eller tatt det videre, sier Johannes Thingnes Bø til VG.

Han og resten av laget som onsdag skal gå mixedstafett for Norge i VM møter pressen utenfor utøverhotellet i slovenske Pokljuka.

Oppkjøringen til mesterskapet har vært preget av utenomsportslig fokus. For drøye to uker siden kom nyheten om at det internasjonale skiskytterforbundets (IBU) granskningsrapport mot tidligere president Anders Besseberg anklager nordmannen for korrupsjon og for å hjelpe Russland med å skjule doping.

Rapporten fikk flere til å reagere. Tarjei Bø fortalte blant annet til VG at han krevde en beklagelse fra IBU.

– De har ryddet opp i egne rekker. Så hvis vi ser fremover, er jeg trygg på at det nå har skjedd en endring. Samtidig må det gå an å kritisere IBU for at de har vært organisasjonen som har vært en del av dette hemmeligholdet. Det skjer på IBU sin vakt. Vi må skille mellom de to tingene, men det må også komme en forklaring og beklagelse overfor alle utøverne rundt det som har skjedd her, sa han dagen rapporten ble kjent.

Nå har beklagelsen kommet. Det skriver NRK. Brevet ble sendt ut en uke etter at rapporten kom og inneholder en beklagelse fra nåværende president Olle Dahlin på vegne av forbundet.

– Det er bra de kom med den beklagelsen, og det var på tide. Men igjen er det IBU som har satt i gang den prosessen nå, så jeg føler de er på rett spor og at de prøver å renske opp i egne rekker nå, sier Sturla Holm Lægreid.

– At de nå beklager og vil legge det bak seg og lage en trygg og god organisasjon som følger de lovene og regler som gjelder. Akkurat det er positivt når det skjer katastrofer som dette – det er en oppside i ettertid at de får ryddet opp og kan begynne på nytt. Da vil det på sikt bli bedre tror jeg. De har hatt muligheten nå til å starte helt på nytt og jeg håper de starter på riktig plass, sier Johannes Thingnes Bø.

Verken han eller Lægreid mener rapporten har påvirket utøvernes oppkjøring til mesterskapet.

– Vi er blitt ganske gode på å ikke la oss påvirke av ting som skjer rundt idretten vår. Vi er gode på å skjerme oss selv fra det som ikke hjelper for prestasjonen. Jeg tror vi alle har klart å holde det såpass på avstand at prestasjonen og forberedelsene er upåvirket av det, sier Bø og legger til:

– Men det er helt klart noe vi har satt av tid til og fulgt med på. Det er veldig spesielt det som er kommet frem i rapporten. Jeg har ikke fått lest den selv ennå, men jeg har lest og hørt fra andre og det virker jo litt rart hele greien.

– Vi har sett rapporten og fulgt med i mediene, men det er ikke det vi har hatt fokus på. Vi har hatt fokus på oss selv og egen trening og forberedelser, så vi får heller sette oss ordentlig inn i det styret etter sesongen, avslutter Lægreid.

Advokat Christian B. Hjort har tidligere uttalt følgende i en e-post til VG.

«Besseberg ønsker ikke å kommentere enkeltuttalelser så lenge saken er under etterforskning. Han fastholder at det ikke er grunnlag for korrupsjonsanklagene mot ham.»