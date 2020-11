Dro fra Glimt før sesongen – nå hyller drømmeduoen gamleklubben

DRAMMEN (VG) Amor Layouni og Håkon Evjen imponerte med gnistrende angrepsspill i Glimts sølvsesong. I år har de sett nye stjerner hente hjem Bodø/Glimts første seriegull gjennom tidene.

HYLLER GAMLE LAGKAMERATER: Håkon Evjen og Amor Layouni fulgte Bodø/Glimts gulleventyr fra sine nye klubber. De fullroser hvordan klubben har tatt steget til toppen av Eliteserien. Foto: Fredrik Hagen

Amor Layouni viser sin kjærlighet til Glimt på telefon fra Kairo i Egypt. Den tunisiske landslagsspilleren forlot norsk fotball til fordel for Pyramids i Egypt etter fjorårssesongen.

– I fjor spilte vi bra, men vi savnet det lille ekstra. Det har vi fått i år. De har blitt mer effektive. Det er spillere som har fått til enda mer enn tidligere, og de har fått inn noen som passer systemet perfekt, mener Layouni.

Han har fått sett rundt ti seriekamper i årets sesong. Svensk-tunisieren sier han savner treningene i Bodø, og fullroser alle i klubben.

– Det er fantastisk. Jeg kan ikke si at jeg er sjokkert, fordi det er to fantastiske trenere og hele teamet rundt. Det er en fantastisk spillergruppe også, sier Layouni, som leverte 15 målpoeng for Glimt forrige sesong.

Håkon Evjen (20) scoret 13 og hadde fire målgivende pasninger for Glimt i fjor, og ble kåret til årets spiller og årets unge spiller i Eliteserien. Han ble, som Layouni, hentet til utlandet og en større klubb. Kantspilleren er stolt over gamleklubben og hjembyen.

– Det er kult! Rått, rett og slett. Det er ikke bare en bra prestasjon, men det er noe de har gjort seg skikkelig fortjent til. De leder med så mange poeng, da er det vel fortjent, sier Evjen, som har fått sendt av gårde noen gratulasjoner fra Nederland, hvor han til daglig spiller for AZ Alkmaar. Han fikk ikke sett søndagens kamp, da AZ tok imot Emmen på hjemmebane samtidig.

Jens Petter Hauge (21) var også i aksjon søndag kveld, og scoret sitt første Serie A-mål for Milan. Naturligvis et stort øyeblikket for stortalentet, som fikk toppet kvelden med å bli seriemester.

– I dag vant jeg mitt første seriemesterskap. Min tidligere klubb Bodø/Glimt vant Eliteserien. Så stolt over å være en del av denne historien. Barndomsklubben min, og jeg har noen av mine beste venner der. Nyt kvelden, skriver han på Instagram og legger ved noen bilder fra Glimt-karrieren.

Det gjenstår fem serierunder av årets sesong og Glimt ligger 18 poeng foran serietoer Molde. Evjen tror ikke de gule trykker på bremsen helt ennå.

– Jeg regner med det blir litt feiring i kveld, men de har noen kamper igjen. Det kan utgjøre forskjellen på en bragd og en utrolig sesong. Det er en utrolig god lagånd i klubben, og alle er flinke til å se fremover. Det er en kombinasjon av et fantastisk trenerteam, spillere og en god klubb, forklarer Evjen om årsaken til årets suksess.

Tidligere denne sesongen lekte han med tanken om å returnere på lån til gamleklubben:

Evjen fikk ikke spilletid for AZ søndag, men fikk debuten for Norges A-landslag mot Østerrike forrige uke.

– Det har vært veldig, veldig mye, sier han om den siste uken.

– Det var utrolig stort å få debutere, og måten vi presterte som lag på var veldig kult, forteller Evjen om det såkalte «nødlandslaget».

En perfekt uke og Glimt-kveld ble kronet med Hauges scoring.

– Jeg sendte melding sekunder etter han scoret. Jeg fikk gratulert ham, og det tror jeg guttene i Bodø også synes var kult, sier Evjen.

