Sergio Ramos tok til tårene – sier han ville fortsette i klubben

En meget følelsesladet Sergio Ramos (35) tok torsdag farvel med Real Madrid etter 16 år og 22 trofeer. Etter seansen åpnet han opp om forhandlingene med Real Madrid hvor han hevder klubben trakk tilbake et kontraktstilbud.

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

– Det første jeg ønsker å si er at jeg aldri ønsket å forlate Real Madrid, jeg har alltid ønsket å bli, sier 35-åringen til mediene på en digital pressekonferanse.

Der åpnet han opp om at Real Madrid tilbød ham et ettårskontrakt med lønnsnedgang og at han selv ba om to år begrunnet med stabilitet for ham og hans familie.

– I en av de siste samtalene vi hadde, sa jeg at jeg aksepterte klubbens tilbud. Da fikk jeg beskjed om at det ikke lenger eksisterte et tilbud. Det var en utløpsdato på tilbudet som jeg ikke kjente til, forteller Ramos.

– Har klubben behandlet deg dårlig?

– Nå er jeg ferdig med å snakke om emnet. Ting er som de er og i livet er det ting man ikke kan endre. Jeg takket ja til tilbudet som lå på bordet og de vurderte det som at utløpsdatoen hadde gått ut, svarer 35-åringen før han senere legger til at det ikke er noe ondt blod mellom ham og klubben.

– Dette vil alltid være mitt hjem og vil alltid ha en plass i hjertet mitt.

Brøt sammen i tårer: – Som en familie

Under en tårevåt seanse torsdag ettermiddag, tok stopperkjempen farvel med den spanske hovedstadsklubben etter 16 år. Han ble hyllet av president Florentino Perez og holdt selv en følelsesladet avskjedstale.

– Jeg kom hit som 19-åring sammen med mine foreldre og søsken – jeg var egentlig bare et barn. Nå har jeg en fantastisk familie med min kone og mine fire barn, som er her sammen med meg.

2005: Sergio Ramos har underskrevet for Real Madrid og blir hilst velkommen av klubbpresident Florentino Perez (t.v.) og Real Madrid-legenden Alfredo di Stefano. Foto: Fernando Alvarado / EFE

Ramos, som har spilt 671 kamper for Real Madrid, og tok til tårene ved talerstolen:

– Jeg vil takke min familie, som er de som alltid har vært der for meg i gode og onde dager. Takk for at dere her tatt vare på meg og levd dette livet sammen med meg.

Kona Pilar Rubio, barna, foreldrene og broren René sitter i forsamlingen.

– Til alle dere i klubben: Det er umulig å se på ansiktene deres og ikke bli følelsesladet. Dere har vært som en familie for meg, sier Ramos - mens stemmen brister.

Les også Sergio Ramos ferdig i Real Madrid

– Jeg vil også takken fansen. Dere har støttet meg i gode og onde tider. Tusen takk til Real Madrid. Dere vil alltid være med meg i hjertet. Det har vært fantastiske år. 22 titler. Masse offer, masse kjærlighet.

Stopperkjempen står blant annet bak en av de mest ikoniske scoringene i Real Madrids nyere historie da han stanget inn utligningen i Champions League-finalen i 2014. Tidspunktet 92:48 vil for alltid henge ved 35-åringen:

– Nå avsluttes en unik etappe. Ingen kommer til å bli som det jeg har opplevd her, men samtidig åpner det seg nye muligheter hvor jeg kan bevise og kanskje legge til enda en tittel til min samling, sier han og følger opp:

– Dette er ikke et farvel, men et på gjensyn. Før eller senere, vil jeg komme tilbake, sier Sergio Ramos.

Hvor veien går videre, hevder 35-åringen at han vet lite om.

– I dag er ikke en dag for å snakke om fremtiden. Når jeg vet noe, så skal jeg kommunisere det fordi vi har ikke ennå gått inn på hvor jeg skal dra, sier han og forteller at hverken Sevilla, barndomsklubben, eller Barcelona er aktuelle.

– Jeg kommer aldri til å ikle meg den drakten, sier Ramos om Barcelona.

Presidenten: – Vil alltid ha deg i hjertet

Klubbpresident var full av lovord om stopperkjempen Florentino Perez:

– Seansen i dag er en seanse full av følelser for alle madridistaer og for meg. Jeg husker 8. september 2005 da Ramos kom hit og ble presentert som Real Madrid-spiller. Det var mitt første kjøp av en spansk spiller til klubben i perioden, fortsetter Perez.

Les også Carlo Ancelotti returnerer til Real Madrid: – Litt overraskende

– Det er en av de mest spektakulære karrierene vi har sett i denne klubben. Jeg føler meg ufattelig stolt over alt du har oppnådd og gjort for oss. Du er en av de største legendene i Real Madrid, fastslår klubbpresidenten.

Perez fastslår at Ramos har vært en «eksemplarisk kaptein over mange år».

– Alle madridistaer vil alltid ha deg i hjertet sitt.

Etter en fantastisk karriere i Real Madrid er det slutt. Kontrakten hans utløper 30. juni. Han kom til Real Madrid allerede som 19-åring og har vært i klubben i nærmere 16 år.

Publisert Publisert: 17. juni 2021 12:50 Oppdatert: 17. juni 2021 14:26