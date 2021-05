MDG-støtte til norsk VM-boikott: – Naivt å tro på dialog

Miljøpartiet De Grønne mener Norges Fotballforbund setter økonomi foran menneskerettigheter i spørsmålet om en mulig boikott av fotball-VM i Qatar.

OMSTRIDT: VM i Qatar sparkes i gang i november 2022. Mesterskapet er omstidt, etter påstander om korrupsjon og brudd på grunnleggende menneskerettigheter.

Fungerende partileder Arild Hermstad går nå åpent ut og støtter en norsk VM-boikott.

Han mener at de forbedringene som er lovet for fremmedarbeidere i Qatar i liten grad er gjennomført.

– Vi har sett det i forbindelse med OL i Kina, samt OL og fotball-VM i Russland, tidligere: Myndighetene bruker idretten til å vise seg frem. Effekten er ekstremt ødeleggende både for idretten og menneskerettighetssituasjonen i Qatar. Idretten bør si nei til å delta i renvaskingen av et diktatur, sier MDG-profilen til VG.

– Hele denne saken er en grisetakling på både menneskerettighetene og idrettens egne verdier, legger han til.

Et utvalg satt ned av Norges Fotballforbund har nylig sett på mulige konsekvenser av en norsk VM-boikott. Utvalget la frem en omfattende rapport denne uken. Der kommer det frem at flertallet ikke støtter en boikott.

– Hva er det de ikke har forstått?

– Jeg mener det er naivt å tro at dialog er nok i dette tilfellet. Det er et sjanseløst prosjekt å tro at man skal få myndighetene i Qatar til å ta et oppgjør med måten de behandler gjestearbeidere, kvinner, og homofile på, sier Arild Hermstad.

MDG-TOPP: Arild Hermstad. Foto: Hanna Kristin Hjardar

NFF-kritikk

Deretter vender han pekefingeren mot Norges Fotballforbund:

– Jeg er stygt redd for at det bare er hensynet til økonomi som spiller inn for NFF sin del. Det er mye penger som står på spill, og da viser man til dialog fordi man setter de økonomiske hensynene foran menneskerettigheter.

– Kan det ikke hende at en boikott bare handler om at vi i Norge skal sove godt om natten, og at effekten er lik null?

– Jeg skulle gjerne levd i en verden der en trussel om boikott var nok til å få folk til å endre praksis. Men om man aldri setter ned foten, så oppnår man bare at den andre parten tenker «de truer med boikott, men gjennomfører aldri». Om vi går foran, kan andre land følge etter. Å endre situasjonen i Qatar er langsiktig prosjekt, men ved å delta i VM, så legitimerer man de overgrepene som finner sted. I praksis bidrar man til å forlenge den undertrykkingen som regimet driver med, mener MDG-politikeren.

VG har forelagt NFF utspillet om at Hermstad frykter hensynet til økonomi går foran menneskerettigheter. I en epost svarer kommunikasjonssjef Gro Tvedt Andersen følgende:

«På tirsdag la Qatar-utvalget, et uavhengig utvalg, frem sin grundige rapport der det store flertallet konkluderer med at dialog og krav er det mest effektive virkemiddelet for å lykkes med varige endringer i Qatar og FIFA. Flertallet støtter derfor ikke en boikott. Rapporten viser at det ikke er de økonomiske hensynene som ligger til grunn for utvalgets konklusjoner og anbefalinger».

Høyre utfordrer idretten

Miljøpartiet De Grønne er det første politiske partiet som tar til orde for en VM-boikott etter debatten som blusset opp i vår. Rødt fremmet krav om dette tilbake i 2015. Tidligere har imidlertid åtte ungdomspartier gjort det samme, ifølge en oversikt på hjemmesidene til Norsk Supporterallianse.

Idrettspolitisk talsperson i Høyre, Tage Pettersen, vil ikke si ja eller nei til en norsk VM-boikott, på spørsmål fra VG.

I stedet fremhever han idrettens uavhengighet.

– De signalene jeg vil utfordre idretten på er å jobbe bedre og mer proaktivt for at godt styresett må vektes mer ved tildeling av internasjonale mesterskap og ved avstemminger internasjonalt når mesterskapene skal tildeles, sier Pettersen.

