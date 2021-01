FIS-sjefen svarer etter skandaleløpet: – Må vurdere endringer

FALUN (VG) Pierre Mignerey, rennsjef i Det internasjonale skiforbundet (FIS), vurderer endringer i løypa til søndagens sprint etter den kaotiske fellesstarten blant gutta lørdag.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

– Vi vil diskutere i kveld. Kanskje vi kan endre på den ene bakken. Det er ikke bra med skader, og sikkerhet er alltid det viktigste. I morgen er det sprint hvor det pleier å være mye kontakt. Vi må vurdere endringer, sier Mignerey til VG og andre medier i Falun.

Britiske Andrew Young ble kjørt i ambulanse til sykehus etter et stygt fall under herrenes 15 kilometer fellesstart. Det britiske laget fryktet at lårbeinet var brukket og uttalte at sesongen var over.

Røntgen viser at det ikke var et brudd, og at det fortsatt er en drøm om å rekke VM.

Også Erik Valnes falt stygt i samme sted, en utforkjøring ned mot stadion på Lugnet.

RENNDIREKTØR: Pierre Mignerey i FIS. Foto: Terje Pedersen

En rekke andre løpere falt underveis også, blant annet vinneren Aleksandr Bolsjunov.

Reaksjonene har vært mange i etterkant. Løper Sjur Røthe kalte det farlig og risikosport. Norges langrenssjef Espen Bjervig mente løypene ikke var egnet for langrenn.

Les også Johaug slått for andre dag på rad

– Jeg hører kritikken. Jeg forstår det er mange reaksjoner, men jeg må snakke nærmere med trenere og utøvere for å finne ut hva de virkelig mener. Men jeg og FIS tar ansvaret, sier Pierre Mignerey.

Jostein Vinjerui, nordmannen som er landslagstrener for Storbritannia, mente lørdagens renn var farlig og at sikkerheten for løperne var for dårlige.

– Det var VM her i 2015, og det er verdenscup her alle år. Jeg må forstå hva som er annerledes i år, og hva vi kan gjøre for at det skal bli bedre, sier Mignerey.

Les også Sesongen over for brite etter kaosrenn – Bolsjunov vant med fall

Charlotte Kalla og Ebba Andersson falt under kvinnenes fellesstart. Ebba Andersson sier til VG at det kun var hennes feil, og svarer «pass» på om hun er enig i kritikken mot løypene.

Fredag falt russiske Natalja Neprjajeva og brakk hånden. Nå er VM i fare.

– Det fallet var annerledes ettersom det var individuell start. Noen fall er det alltid, men det er konsekvensene av dem vi må se på. Det er ikke bra at utøvere havner på sykehus, sier Mignerey.

– Vi skal analysere dette og vurdere endringer, legger han til.

Les også Krever endringer etter skrekkfall: – Fyker som et prosjektil

Heidi Weng mener løypene var lagt opp bedre før i tiden.

– Jeg synes ikke akkurat at det er løyper som egner seg for fellesstart. Jeg synes ikke det. Jeg synes løypen var vanvittig mye bedre i gamledager. Det er en løype som ikke skiller så mye. Hvis de vil ha spenning, knall og fall, så får de det i dag, sier Weng etter lørdagens 8. plass.

– Det blir litt rart at man skal ha en slik løype.