Bjarte Myrhol spares til kvartfinalen: – En vanskelig situasjon

Bjarte Myrhol spite bare fire minutter mot Island søndag. Landslagskapteinen blir spart på grunn av sin vonde skulder. Uttellingen på skuddene har vært langt unna vanlig standard for 38-åringen i VM.

47 PROSENT BOM: Bjarte Myrhol har slitt med skuddene etter skulderoperasjonen. Her mot Frankrikes Ludovic Fabregas i VM-åpningen med Kent Robin Tønnesen i bakgrunnen. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / POOL

– Det er en vanskelig situasjon å være i, sier Myrhol før onsdagens kvartfinale. Han har nesten ikke å ha vært på banen mot islendingene og Algerie de siste dagene.

Helst skulle han ha skutt mange baller på trening for å kunne løfte uttellingen. Men det tåler ikke høyre skulder. Den gjennomgikk en omfattende operasjon så sent som i september. I VM har Myrhol kun scoret på 53 prosent av forsøkene – 9 mål på 17 skudd.

Det er hele 30 prosent svakere enn da Oslo-karen satte inn 40 mål på 48 skudd i VM for to år siden.

– Skulderen har ikke vært i vater. Vi vet at det er sjanser for at den blir bedre om den får pause, sier Myrhol. Han opplyser at han var tilgjengelig for mer spill søndag, men at han bevisst ble spart mot tøffe islendinger.

– Det handlet om å optimalisere mest mulig inn mot en kvartfinale. Det er (Christian) Berge som bestemmer hvem som skal spille der. Men forutsetningen er til stede, sier Myrhol til VG.

– Jeg er positiv i forhold til at Bjarte spiller i kvartfinalen, kvitterer Berge.

VM har blitt omtrent som Norges veteran spådde i desember. Da sa Myrhol at han følte seg trygg på at bevegelsesmønstret stemte i strekspillet, men at han var usikker på skuddene.

Fakta Myrhols VM Island: Spilte 4,13 min. – 2 mål/2 skudd. Algerie: Spilte 1,48 min. – 0 mål/1 skudd. Portugal: Spilte 18,03 min. – 2 mål/4 skudd. Østerrike: Spilte 4,07 min. – ingen skudd. Sveits: Spilte 17,50 min. – 2 mål/5 skudd. Frankrike: Spilte 7,08 min. – 3 mål/5 skudd. Les mer

– Det stemmer godt med det jeg trodde, sier Myrhol. Men minner om at det også er litt tilfeldig om han havner «i en god stim» eller ikke.

I VM har Bjarte Myrhol kommet til skudd omtrent hvert tredje minutt i de 53 minuttene han har spilt. Det er veldig bra. Problemet har vært å sette skuddene i mål.

– Skulderen blir ikke smertefri til kvartfinalen. Men det føles stadig lettere å skyte tilnærmet normale skudd, sier Myrhol som satte inn på begge forsøk mot Island søndag.

Heller ikke Petter Øverby (10 mål/22 skudd), Thomas Solstad (3 mål/5 skudd) eller Henrik Jakobsen (1 mål/3 skudd) har truffet godt i Kairo. Totalt sett har de norske strekspillerne scoret på under 50 prosent av skuddene. Nesten ingen lag i VM har vært svakere.

– Det er ingen ønskesituasjon, beskriver Myrhol.

Landslagssjef Christian Berge sier at det «ligger en margin der». Han vet at Myrhol i nærheten av gammelt nivå fort kan være med å avgjøre en kvartfinale. Det er nok å nevne at strekspilleren i sist VM scoret på alle seks forsøk mot Ungarn.

– Vi har dialog hver dag i forhold til hvilken belastning han skal ha, sier Berge som sier at han bevisst ikke å gjør noen stor sak av strekspillernes mange skuddbom.

– Vi skal være litt forsiktig. Jo mer energi du legger i et problem, jo større blir problemet, mener landslagssjefen.

