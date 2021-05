Omoijuanfo fikk sin revansj – Tromsø slo tilbake i målshow

(Tromsø-Molde 3–3) Han bommet på alt – inkludert straffe – og sløste med sjansene i seriepremieren. I dag slo Molde-spiss Ohi Omoijuanfo (27) voldsomt tilbake.

I førsteomgangen mot Tromsø hadde Omoijuanfo 100 prosent uttelling. 09:17 viste stadionuret da ballen lå i nota bak en utspilt Jacob Karlstrøm.

Med ryggen mot mål tok Molde-spissen ned et perfekt innlegg fra Marcus Holmgren Pedersen med høyrefoten, snudde seg på femøringen og satte inn 1–0 med venstrefoten. To touch var alt målsniken trengte.

Tromsø svarte umiddelbart etter at Tomas Totland plukket opp en håpløs tversoverpasning fra den tidligere TIL-spilleren Holmgren Pedersen. Totland fant Ebiye Moses som utlignet.

Så var «Ohi» der igjen. Isak Helstad Amundsen bommet stygt på en heading bakover og dermed havnet spissen i løpsduell med Jostein Gundersen. Den vant han og alene med keeper økte til 2–1.

– Jeg har forsøkt å glemme de missene i forrige kamp. Det var to sjanser jeg skulle ha scoret på, og det har tynget meg litt. Men jeg har prøvd å være positiv og fikk to mål i dag, sier Omoijuanfo til Eurosport.

Slik gikk det for Ohi i seriepremieren:

Overså hands

Så var det Ola Brynhildsens tur. På hjørnet av femmeteren snurret han rundt med Isak Helstad Amundsen før han satte ballen i det lengste hjørnet. Tromsø-spillerne protesterte høylytt fordi de mente det var hands på Brynhildsen da han tok ned ballen forut for scoringen. De hadde en god sak, viste TV-bildene.

Rett før pause ble også Ebiye Moses tomålsscorer. Han reduserte til 2–3 på et innlegg fra Eric Kitolano. Molde-stopper Stian Gregersen var uheldig og skled da han prøvde å stoppe ballen.

August Mikkelsen var nær ved å score i sin første kamp fra start. TIL-spissens skudd i 60. minutt var godt plassert, men Andreas Linde fikk en hånd på ballen.

Men TIL hadde mer på lager. Noen minutter senere fikk keeper Karlstrøm en målgivende pasning da han sto høyt og fant Kitolano. Midt mellom to Molde-forsvarere tok Kitolano ballen elegant ned på yttersiden av foten, før han plasserte den til venstre for en utmanøvrert Linde.

– Vi har sett litt på Manchester City, hvordan de gjør det med Ederson (keeper), sier Kitolano om scoringen.

På tampen tok Molde over igjen anført av innbytter Magnus Wolff Eikrem, men Tromsø-forsvaret holdt unna og sikret seg sesongens første poeng etter snuoperasjonen.

Molde-trener Erling Moe var skuffet etter å ha tapt to poeng på Alfheim.

– I dag har vi en del å rette på. Vi møter et godt Tromsø-lag, men jeg synes vi forærer dem målene. Der er vi slurvete og gjør enkle feil. Det skal holde å score tre mål på bortebane. Det er for dårlig for oss at de scorer tre mot oss, fastslår Moe overfor Eurosport.

