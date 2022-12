Jørgen Isnes er Strømsgodsets nye hovedtrener: – En drøm

Onsdag ble Jørgen Isnes (43) presentert i sin første trenerjobb i Eliteserien.

– Det er perfekt timing for meg, «Kåffa» og Godset, sier Isnes til VG.

Siden 2015 har Oslo-mannen vært trener i Obosligaklubben KFUM Oslo. Der ledet han blant annet laget til flere kvalikkamper til Eliteserien. Senest i høst spilte KFUM mot Kongsvinger i kvaliken.

Nå blir han Strømsgodsets nye hovedtrener, og har signert en avtale som strekker seg ut 2025.

– For meg er det en drøm som går i oppfyllelse på veldig mange måter. Jeg har spilt på det høyeste nivået, men nå får jeg muligheten til å lede et lag i Eliteserien, forteller en smørblid Ises.

Isnes har vært en ettertraktet mann på det norske trenermarkedet i flere år, og den tidligere Skeid-spilleren har hatt konkrete samtaler med en rekke eliteserieklubber.

– Jeg ville ha minst ett år til i KFUM, og det var hovedgrunnen til at jeg takket nei til andre klubber i fjor. Vi gjennomførte en sesong som var bedre enn noensinne poengmessig, sier han.

– Da Jostein (Flo, sportssjef i Strømsgodset) ringte, kjente jeg at det bruset i blodet med en gang.

Strømsgodset endte som nummer 12 på tabellen denne sesongen, ni poeng over Sandefjord på playoff-plass. Den nye hovedtreneren legger ikke skjul på at debutsesongen i Eliteserien blir krevende.

– Det er klart det blir tøft. Men det liker jeg også. Utfordringene kommer til å stå i kø, og det liker jeg.

Godsets daglige leder Magne Jordan Nilsen er strålende fornøyd med ansettelsen.

– Jørgen Isnes seilte raskt opp som den sterkeste kandidaten til jobben. Jørgen har vist over tid i Kåffa at han er god lagbygger, han er hardtarbeidende, ambisiøs, faglig sterk og har gode menneskelige egenskaper til å lykkes her hos oss, sier Godsets daglige leder Magne Jordan Nilsen på klubbens hjemmesider.

– Isnes og Strømsgodset vil være en god match, fortsetter han.