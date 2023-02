Lucas Braathen operert

Lucas Braathen (22) er operert for akutt blindtarmbetennelse på sykehuset i østerrikske Zell am See. 22-åringen fra Bærums Skiklub mister kommende helgs World Cup-renn i franske Chamonix, men kan rekke siste VM-øvelse i Courchevel/Meribel.