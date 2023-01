Superhopp av Granerud og klar ledelse før det siste hoppukerennet

Hoppuke-eneren Halvor Egner Granerud (26) presterte et supersvev i finaleomgangen og mistet bare 3,5 poeng til Dawid Kubacki (32) i Innsbruck. 23,3 poeng skiller i nordmannens favør før avslutningsrennet i Bischofshofen.

OPTIMIST: Halvor Egner Granerud tapte bare 3,5 poeng til Dawid Kubacki og styrer tilsynelatende mot å vinne hoppuka sammenlagt.

Granerud hoppet 123 og 133 meter i den legendariske Bergiselbakken og styrer tilsynelatende mot å vinne hoppuka.

Han skrek ut i glede over et glitrende andrehopp i gode vindforhold. Bare Dawid Kubacki var bedre etter to hopp.

– 23, 3 poeng er matte. Jeg skal ikke argumentere mot det. Men vi har ett renn igjen, og alt kan skje i sport. Jeg skal kjempe til siste slutt, sier Dawid Kubacki til TV 2.

Granerud mener at han gjorde to ganske like hopp - selv om det andre hoppet var ti meter lengre. Forskjellen var ifølge hoppukelederen at han hadde fine forhold i 2. og tunge forhold i 1.omgang.

– Det er fantastisk å tape så lite, sier han til TV 2 om sammenlagtstillingen og fastslår at 23,3 poengs ledelse er «bedre enn å ligge bak».

Norge har ikke hatt sammenlagtvinneren i hoppuka siden Anders Jacobsen i 2006/2007.

Landslagssjef Alexander Stöckl var forbannet på juryen etter 1. omgang. Han mente de favoriserte polakken.

– Det er ikke juryen som gir seieren til Kubacki, sier Granerud til TV 2.

Marius Lindvik slo endelig tilbake og hadde to gode hopp - men endte som nummer seks.

– Jeg tar med meg en god selvtillit herfra, sier Lindvik til TV 2.

En «litt forbannet» landslagssjef Alexander Stöckl mente at altså juryen ga Dawid Kubacki en gave i 1. omgang i Innsbruck. Polakken tok inn 12,8 poeng av Graneruds forsprang. Før Kubacki skulle hoppe i omgangens siste duell, valgte nemlig juryen å gå ned ytterligere på farten.

– Det var rart. En gave til Kubacki fra juryen, sier Stöckl til TV 2.

– Med samme forhold og samme bom som Kubacki er jeg sikker på at Granerud hadde ligget foran Kubacki, sier landslagssjefen skråsikkert til rettighetshaveren.

FORNØYD: Halvor Egner Granerud strekker hendene i været etter å ha landet på 133 meter i finaleomgangen. Det var rennets desidert lengste hopp.

Etter rennet var Stöckl like klar i sin kritikk av juryen.

– Men Halvor gjorde et veldig godt hopp i greie forhold i 2. omgang. Og banker nedslag, sier landslagstreneren.

Nordmannen hadde 26,8 poeng å gå på til Kubacki foran de to siste rennene i hoppuka. Etter det første hoppet i Innsbruck var altså forspranget nesten halvert – før finaleomgangen er avstanden 14 poeng. Men Granerud var klart bedre enn polakken i det andre hoppet og avstanden i Kubackis favør ble altså bare 3,5 poeng til slutt.

– Tidenes brannslukning, kaller Johann André Forfang det til TV 2.

Bergiselbakken har tidligere betydd trøbbel for Halvor Egner Granerud. Det har vært en marerittbakke:

2016/17: 34.

2017/18: 21.

2018/19: Disket.

2020/21: Deltok ikke.

2021/22: 15.

2022/23: Avlyst (nummer 22 i kvalifiseringen).

I løpet av de 70 første utgavene har bare tre hoppere vunnet samtlige fire renn i samme hoppuke: Tyske Sven Hannawald i 2001/02, polske Kamil Stoch i 2017/18 og japanske Ryoyu Kobayashi i 2018/19. Nå har heller Halvor Egner Granerud muligheten til det.

Johann André Forfang, Daniel-André Tande og Robert Johansson kom også til finaleomgangen i Innsbruck. Best av de tre var Forfang.

Anders Fannemel og Kristoffer Eriksen Sundal ble begge utslått.

Bakkerekorden er på 138 meter og tilhører østerrikeren Michael Hayböck.

PS: Hoppuka avsluttes i Bischofshofen fredag.