Hamlin uttaler seg for første gang: – Kjærligheten har vært overveldende

Buffalo Bills-spiller Damar Hamlin (24) takker for støtten i et innlegg på Instagram.

UTTALER SEG: Damar Hamlin fikk hjertestans under Buffalo Bills’ kamp mot Cincinnati Bengals mandag. 24-åringen er på bedringens vei.

Det var under NFL-kampen mot Cincinnati Bengals på mandag at Buffalo Bills-spiller Damar Hamlin falt om på banen like etter å ha blitt taklet. 24-åringen fikk livreddende førstehjelp på banen før han ble fraktet ut på båre og til sykehus.

På sykehuset måtte Hamlin gjenopplives to ganger. Fredag morgen lokal tid kunne imidlertid klubben melde at amerikaneren pustet på egen hånd og hadde snakket med lagkameratene sine. Lørdag kveld norsk tid uttaler han seg også på Instagram.

«Når du sprer ekte kjærlighet til verden, får du tre ganger så mye tilbake. Kjærligheten har vært overveldende, men jeg ønsker å takke hver eneste person som har bedt for meg og vist sin støtte. Vi samlet verden rundt dette. Hvis du kjenner meg, vet du at dette bare kommer til å gjøre meg sterkere. Fortsett å be for meg på denne lange reisen», skriver Hamlin på Instagram.

Kampen mellom Buffalo Bills og Cincinnati Bengals ble stanset umiddelbart etter hendelsen. Ligaen har også besluttet at kampen ikke gjennomføres.

– Dette har vært en veldig vanskelig uke for oss, sier NFL-sjef Roger Goodell i en uttalelse.

Utfallet av kampen ville ikke ha noen påvirkning på hvem som fikk plass i sluttspillet, men den ville hatt betydning for hvem som skulle ha hjemmebanefordel i sluttspillet. NFL har kalt inn til et ekstraordinært ligamøte for å finne en god løsning for alle parter.