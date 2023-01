Flyr jorden rundt for å spille cupkamp

8737 kilometer og hele kontinentet Afrika ligger mellom klubbene RC Grasse og La Tamponnaise. De skal møtes i den franske cupen lørdag.

LANG TUR: Borteturen fra Østlandet til Nord-Norge virker ikke lenger like brutal da man ser hvilken reisevei laget La Tamponnaise har i helgen.

I Norge er vi vant med lange bortereiser i breddefotballen, men det er ikke på nivå med én cupkamp i Frankrike denne helgen.

I Coupe de France, som sendes på VG+ Sport, er nemlig alle franske lag med. Og da mener vi virkelig alle. Over 7000 lag er påmeldt i turneringen hvert eneste år.

Det inkluderer lagene på franske territorier rundt om i verden, og det gjelder blant annet den lille øya Réunion utenfor Madagaskar – best kjent som hjemstedet til Marseille-spiller Dimtri Payet.

SPEKTAKULÆR NATUR: Réuniun er kjent for sine vulkaner og spektakulær natur med alt fra snødekte fjell til hvite strender og surfebølger.

Der spiller La Tamponnaise som klarte å slå øyrivalen JS Saint-Pierroise på straffer i den hjemlige playoffen i oktober. Den borteturen tok 15 minutter med taxi.

I neste runde slo de overraskende nok FCM Aubervilliers 1–0 på hjemmebane. Kanskje ikke så rart da det franske 5. divisjon-laget fra en forstad utenfor Paris måtte fly nesten 10.000 kilometer for å spille kampen.

Lørdag er det øylaget fra det indiske hav sin tur til å dra på bortetur, og til stor kontrast fra forrige bortekamp har de nå flydd nesten 9000 kilometer for å møte RC Grasse på fastlandet i Frankrike.

The Athletic skrev om fenomenet da nettopp JS Saint-Pierroise fra samme øy gikk helt til 16-delsfinalen i 2020.

– Historisk og ekstraordinært. Dette er større en fotball. Det er fantastisk reklame for sporten vår, men også for vår øy, sa fotballpresident på Réunion Yves Etheve.

PÅ BESØK: Det franske landslaget spilte en treningskamp mot Kina på den lille øya utenfor Afrika i 2010.

For La Tamponnaise er dette allerede en historisk bragd, de har aldri før nådd 32-delsfinalen i cupen. Onsdag var troppen på plass i Paris-området for å spille en oppvarmingskamp mot PSG sitt reservelag. De unge PSG-spillerne vant 2–1.

Og det kan altså bli en tung 12 timers hjemtur for Réunion-laget. Grasse er storfavoritter og oddsen for borteseier gir 34 ganger pengene.

Men Coupe de France er kjent for å levere mirakler. Siden 2000 har fire (!) lag under nivå to gått til finalen. Altså oftere enn hvert sjette år. I Norge er det bare Follo som har klart den bragden på 2000-tallet.

Det er ikke umulig, og om de skulle gå videre må de belage seg på nok en 18.000 kilometer lang bortetur. Da har de i løpet av to kamper flydd samme distanse som jorden rundt for to cupkamper.

