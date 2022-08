Haaland ustoppelig for City – satte ny Premier League-rekord

ETIHAD STADIUM (VG) (Manchester City-Nottingham Forest 6–0) Erling Braut Haaland (22) scoret hat trick i andre kamp på rad for Manchester City. Mot Nottingham Forest brukte jærbuen bare 38 minutter.

fullskjerm neste EN SENSASJON: Erling Braut Haaland scoret tre ganger før pause mot Nottingham Forest. 1 av 4 Foto: JASON CAIRNDUFF / Reuters

– Det er første gangen jeg ser ham live. Det er som å se Lionel Messi. Det er helt uvirkelig, sier Viaplay-ekspert Eirik Bakke til VG.

Med tre nye nettkjenninger har Haaland scoret totalt ni mål på bare fem kamper. Det har ingen andre klart før ham i Premier League-historien. Etter helgens hat trick mot Crystal Palace, tok det under 12 minutter før Haaland scoret sitt første mål mot Nottingham Forest onsdag kveld. I brytekamp mot tre år eldre Joe Warrall (25) ble bortelagets midtstopper sjanseløs mot den over 90 kilo tunge oksen fra Jæren.

På innlegg fra Phil Foden (22) holdt Haaland engelskmannen unna og styrte kontant inn 1–0 etter å ha rykket seg fri i rommet ved første stolpe. På Etihad Stadium kunne man se en blanding av jubel og latter i ansiktene på City-supporterne, i kollektiv forbauselse over det norske fenomenets nærmest uvirkelige prestasjoner.

Publikum hadde nettopp sett Haaland bokføre scoring nummer syv i hans femte Premier League-opptreden. Fortsatt gjensto det nesten en hel match. Det var en helt spesiell opplevelse. Nottingham Forest hadde fryktet ligaens toppscorer før avspark, og midtveis ut i første omgang smalt det igjen.

Etter å ha mottatt ballen i mellomrommet, vendt raskt opp og spilt Foden alene med Forest-keeper Dean Henderson (25), sendte en takling fra Neco Williams (21) ballen tilbake i føttene på Haaland som enkelt satte inn 2–0 fra 10 meters hold.

Med to scoringer, to store glis mot familien på hovedtribunen på Etihad og massiv hyllest fra hjemmepublikumet, fortsatte Haaland å jage mål. De få gangene nyopprykkede Nottingham Forest fikk lov til å ha ballen i laget, pisket nordmannen lagkameratene frem i press.

Med syv minutter igjen til pause viste Haaland seg også frem igjen. Mens den første scoringen kom på første stolpe, hadde 22-åringen denne gangen trukket seg fri midt foran mål. Det fikk den årvåkne lagkameraten John Stones (28) med seg og headet ballen til Haaland etter en corner – og han stusset den videre inn i nettet.

Da dommer Paul Tierney (41) blåste av for pause, gikk Haaland rolig mot garderoben med et lite smil – akkurat som om dette var en helt vanlig dag på jobben. Etter det nye målshowet har jærbuen ni mål på fem seriematcher. Det er allerede rekord.

En annen rekord tilhører foreløpig Michael Quinn. 60-åringen brukte seks matcher på å putte 10 ganger i 1992. I nesten 30 år har bragden stått alene, uten sammenligning. Med én match borte mot Aston Villa igjen å gjøre det på til helgen, er Haaland én scoring unna å tangere den og to fra å skrive mer engelsk fotballhistorie.

Spisslegenden Gary Lineker (61) spøker nå med at Haaland vil slå Alan Shearers Premier League-rekord på 260 mål før Tottenhams Harry Kane - som står med 187.

Da lagene kom ut til andre omgang, var matchen avgjort – men João Cancelo (28) var blant City-spillerne som ønsket flere mål. Etter å ha mottatt ballen fra landsmann Bernardo Silva (28) ved 16-meterstreken, tok portugiseren et par touch og banket ballen i vinkelen med det tredje.

Et kvarter senere brøt City igjen gjennom Forest-forsvaret. Innbytter Mahrez flikket ballen til Julian Álvarez som fra skrått hold hadde to valg: Enten spille Haaland på tvers eller avslutte selv. Argentineren valgte det siste, og skjøt City opp i 5–0-ledelse. Rett før slutt økte Álvarez til 6–0 via tverrliggeren med et herlig treff fra 12 meter.

Det var etter at assistentdommeren hadde vist nummer ni på lystavlen. I det 68. spilleminutt kikket Haaland bort mot sidelinjen og innså at hans kveld var over. Samtidig som nordmannen gikk av gresset, reiste hele Etihad Stadium seg og takket ham med stående applaus for andre kamp på rad – og garantert ikke den siste.

Fakta LAGENE Man. City (4–3–3): Ederson – Walker, Stones (Lewis fra min. 75), Dias, Cancelo (Gomez fra min. 68) – Silva, Rodri (Palmer fra min. 55), Gündogan – Álvarez, Haaland (De Bruyne fra min. 68), Foden (Mahrez fra min. 55). Nott. Forest (5–3–2): Henderson – Williams, Worrall, Kouyaté (Biancone fra min. 79), McKenna, Lodi (Toffolo fra min. 75) – Yates, Freuler, O'Brien – Johnson (Dennis fra min. 58), Gibbs-White (Awoniyi fra min. 58). Les mer

Publisert Publisert: 31. august 2022 21:08 Oppdatert: 31. august 2022 22:29