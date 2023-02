Vindtrøbbel for VM i fristil og snowboard

Flere øvelser med norske utøvere ser ut til å blåse bort både i fristil og snowboard i VM i Georgia. Arrangøren fikk imidlertid gjennomført finalene i skicross.

De norske friskikjørerne må vente på å komme i gang i VM i Georgia. Foto: Erik Flaaris Johansen / NTB

NTB

Søndag morgen og formiddag fortsatte vinden å skape trøbbel for VM-arrangøren i Bakuriani. Flere konkurranser var allerede utsatt fra lørdag, og det ser vrient ut å få gjennomført øvelser med høye svev, slik som slopestyle.

Både herrene og kvinnene i friski skulle kjørt kvalifisering i slopestyle, men konkurransene er foreløpig utsatt.

Det samme gjelder snowboardkvinnenes slopestyle-kvalifisering, der Hanne Eilertsen og Bettina Roll fra Fana i Bergen er med.

I fristil skicross kunne finalene for både kvinner og menn avvikles til tross for vinden. Den svenske stjernen Sandra Näslund tok nok et VM-gull, mens Simone Deromedis fra Italia vant i herreklassen.

Senere søndag skal det etter planen kjøres lagkonkurranse i skicross.