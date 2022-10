Zlatan raser etter intervju med svensk tennistalent: – De burde skamme seg

Sveriges best rangerte spiller, Mikael Ymer (24), måtte svare for noe helt annet enn sine prestasjoner på tennisbanen i et intervju med SVT (Sveriges Television). Det gjør Zlatan Ibrahimovic (41) opprørt.

REAGERER KRAFTIG: Zlatan Ibrahimovic, her under et Formel-1-løp i Italia i september i år.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

I en Twitter-melding lørdag formiddag, skriver den svenske fotballstjernen følgende, mens han legger ved et ferskt SVT-intervju med Ymer:

– Mikael Ymer, 24 år, er rangert som Sveriges beste tennisspiller. Han intervjues av SVT, men spørsmålene han får handler ikke om sporten og prestasjonene hans. Akkurat samme idiotspørsmål som jeg fikk for 20 år siden. SVT burde skamme seg og journalisten burde få sparken, melder Ibrahimovic, som i dag spiller for den italienske storklubben Milan.

STORT TALENT: Sveriges Mikael Ymer, her etter en seier i Davis cup tidligere i år.

Bakgrunnen for SVTs spørsmål handler om enkelte utspill fra Ymer tidligere denne sesongen. Tennistalentet ble blant annet invitert med på turneringen Swedish Open i Båstad.

Men Ymer takket nei til å stille.

– Grunnen til at jeg ikke spiller er samme grunn som at Zlatan ikke spiller i Allsvenskan (øverste nivå i svensk fotball), sa 24-åringen.

Det skapte naturligvis reaksjoner blant eksperter i Sverige, ifølge SVT har folk og eksperter reagert i tradisjonelle så vel som sosiale medier.

Men før Stockholm Open, som spilles i disse dager, var Ymer ute og meldte krast igjen.

– Alle vet at en svensk turnering uten meg er som å bestille en salat på McDonald’s.

Det er blant annet disse utspillene han konfronteres med i SVT-intervjuet.

Han forstår dersom folk blir opprørt.

– Jeg går mye for følelse og hvordan jeg kjenner meg om dagen. Om folk mener jeg er for drøy, så går det fint, sier Ymer, som for øvrig fredag røk ut av turneringen på hjemmebane i kvartfinalen mot greske Stefanos Tsitsipas.

Han forteller også at han ikke er interessert i å bli elsket eller være et forbilde for alle, men mer opptatt av hvordan han oppfattes etter at folk møter ham ansikt til ansikt. Som for eksempel ungdom ved en lokal tennisklubb.

– Om noen som virkelig har truffet meg har en mening om meg, da hadde jeg ringt opp og sagt «hei, det gjør meg vondt at du fikk den oppfatningen, det må ha vært noe», sier 24-åringen.

RØK UT: Mikael Ymer, her under Stockholm Open fredag, der han røk ut i kvartfinalen.

– Trenger ikke like all vår journalistikk

SVTs nyhetssjef Johanna Bäckström Lerneby har blitt oppringt av den svenske avisen Expressen i anledning Zlatans kritikk.

Hun forteller at intervjuet var delt opp i to deler, en om det sportslige og en del om kritikken som har kommet mot Ymer.

– Zlatan har kanskje ikke sett den andre artikkelen, eller det kan han jo ikke ha gjort. For vi laget to. Det virker som han har misset den delen, men det kan jo skje. Og så trenger jo ikke Zlatan like all vår journalistikk, sier hun.

Lerneby tar også kritikken mot mediehusets journalist med stor ro.

– Han er en av våre beste reportere og jeg synes han gjorde to veldig gode intervjuer.