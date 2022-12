Mowinckel mot sesongens første pallplass

Ragnhild Mowinckel imponerte i Lake Louis og ligger akkurat nå an til å ta en sterk tredjeplass.

Artikkelen oppdateres – rennet pågår ennå

– Første dagen (av sesongen, red. anm) lurte jeg på hvorfor jeg var så treig, men det er bra å se at jeg begynner å finne litt ut av det. I super-G har jeg truffet litt mer, sier Mowinckel til Viaplay.

Mowinckel har prestert jevnt og trutt bedre gjennom sesongstarten. 30-åringen løftet seg og tok 9.-plassen i lørdagens utforrenn i Lake Louise. Det var 16 hakk opp fra verdenscupkonkurransen hun kjørte dagen før, da hun ble nummer 25.

Søndag fortsatte oppturen. Molde-jenta kjørte ned til ledelse i den canadiske bakken, men ble senere jekket ned av Corinne Suter (Sveits) og Cornelia Hütter (Østerrike). Seieren tok Suter med to hundredelers margin.

Hun har hatt et par småtunge sesonger etter at hun kom tilbake fra to langvarige kneskader. Før det markerte Mowinckel seg særlig da hun tok to sølvmedaljer i OL.