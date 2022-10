Hamilton gransket for piercing-bruk

Lewis Hamiltons «jewellery-gate» fortsetter. Lørdag ble han gransket for sin smykkebruk i Singapore Grand Prix.

SMYKKE-MANN: Lewis Hamilton fotografert i Singapore fredag.

Syv ganger verdensmester Hamilton var lørdag til innkalt til avhør, melder Autosport.

Allerede i starten av sesongen ble Formel 1-stjernen bedt om å fjerne piercingene han har i ører og nese av den nye løpsdirektøren Niels Wittich. Hamilton sto på at han ikke hadde noen planer om å fjerne dem.

Krangelen nådde en topp i Miami i begynnelsen av mai da FIA (det internasjonale bilsportforbundet) ville stramme skruen ytterligere. Lewis Hamilton svarte med å gjennomføre sin helt spesielle protest da han dukket opp på Formel 1-banen med alt som var mulig å få på seg av smykker.

– Jeg kunne ikke få på meg mer, sa Hamilton den gang.

Denne helgen er det igjen blitt fyr i teltet. Mellom lørdagens trening og kvalifisering i Singapore ble det kjent at Hamilton etterforskes for påstått brudd på FIAs regler. I kapitelet som det er snakk om, inngår blant annet «bruk av smykker».

Reglene sier ifølge Autosport: «Bruk av smykker i form av kroppspiercing eller halskjeder av metall er forbudt under konkurransen og kan derfor kontrolleres før start».

Hamilton bekreftet selv etter kvalifiseringen at det handlet om nesepiercingen:

Lewis Hamilton sier altså at han har hatt problemer med infeksjoner og at han har med en legeerklæring om dette.

Det hele endte med at Hamilton, takket være legeerklæringen, slapp straff, mens Mercedes-teamet måtte ut med 25.000 euro i bot for å ha fylt ut et skjema feil, viser dommen fra FIA.

Under Monaco Grand Prix i slutten av mai sa han:

– Ærlig talt føler jeg at det er altfor mye tid og energi som går med til dette.

FIA har antydet omtrent en halv million kroner i bot ved første gangs overtredelse, men med trussel om opptil flere millioner - og ikke minst tap av VM-poeng.