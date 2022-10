Firmino og Salah laget Liverpool-fest i Skottland

(Rangers-Liverpool 1–7) Liverpool kom tidlig under - men Roberto Firmino (31) snudde kampen og innbytter Mohamed Salah (30) laget tidenes raskeste hattrick i Champions League-historien.

Mohamed Salah feirer Liverpools sjette scoring.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Det ble en uforglemmelig kveld for både gamle og unge elskere av Liverpool.

Firmino noterte sine to første scoringer i Champions League 2022/23 og hadde i tillegg et eventyrlig forarbeid til 1–3 - før Mohamed Salah kom inn fra benken og laget et av de kjappeste hattrick i Champions League-historien.

1–1: Firmino står ved første stolpe og styrer inn ballen med hodet på vakkert vis etter .Kostas Tsimikas’ presise hjørnespark. 1–1 var også pauseresultatet.

1–2: Firmino møter et perfekt innlegg fra Joe Gomez og setter ballen forbi 40 år gamle Allan McGregor i Rangers-målet.

1–3: Fabinho slipper til Carvalho, som igjen finner Firmino, som med en hælflikk sender ballen videre til Darwin Núñez, som bare kan sikte godt og sende ballen i mål. Kampen er punktert.

1–4: Firmino er byttet ut - men Mohammed Salah viser teknikk på øverste hylle når han tar ned ballen og dundrer ballen mellom beina på keeper.

1–5: Salah står rolig og skyter. Skuddet er kanskje ikke så veldig imponerende, men går forbi 40 år gamle McGregor i Rangers-målet.

1–6: Med venstrefoten setter Salah ballen bort i lengste hjørne, der ballen kysser stolpen på vei inn i nettmaskene.

1–7: Helt på slutten skal Harvey Elliott (19) få sin første scoring - etter en VAR-sjekk. Salah prøver seg først, og returen fra Rangers-keeperen setter Elliott i mål.

Heldigvis var ikke Arbeidstilsynet på plass og målte lydnivået på Ibrox i Glasgow. Skottene sørget for en utrolig atmosfære, og stemningen steg til himmels da Scott Arfield laget 1–0 - Rangers' første Champions League-mål på 12 år.

Der og da øynet både supporterne og manager Giovanni van Bronckhorst et håp om å ta poeng mot overmakten.

Men Liverpool slo tilbake, først og fremst takket være Firmino, som bare spilte de første 70 minuttene.

Det var nok.

Så kom Salah - Sim-Salah-Bim - og et scoringsshow i særklasse.

Måten som egypteren jublet på, viste at det betydde mye for ham - etter en høst som ikke har vært noen fest.

En annen god innbytter var Diogo Jota, som kom inn og hadde tre målgivende.

Det skal legges til at Rangers var maksimalt uheldig da de mistet sin gode midtstopper Connor Goldson i sluttsekundene av en 1. omgang der skottene hadde vist pågangsmot og innsatsvilje mot de prominente gjestene.

Liverpool vant 2–0 hjemme på Anfield, og skulle prøver å følge opp det på utebane. Det endte med kalasseier.

Jürgen Klopp hadde valgt å sette inn Joe Gomez, Ibrahima Konaté og Roberto Firmino siden kampen for ei uke siden.

Til helgen skal Liverpool møte Manchester City. Det blir andre boller. Men rødtrøyene spilte i hvert fall på seg massevis av selvtillit mot Rangers.